Sito Alonso: "Catorce jugadores son muchos"

Ya lo dijo hace unos días en rueda de prensa Alejandro Gómez, director general, y hoy lo ha reiterado Sito Alonso, el entrenador del UCAM Murcia CB. El equipo, que con la recuperación de Simon Birgander tiene catorce efectivos en plantilla, ha abierto la puerta de salida a algunos jugadores. "Catorce jugadores con muchos", ha dicho el técnico en la previa del encuentro del domingo (12:30 horas) en el Palacio de los Deportes contra el Hiopos Lleida. El madrileño ha deslizado que no descarta que próximamente se marche alguien, aunque hay algunos que considera intocables. Estas han sido sus declaraciones en rueda de prensa:

Estado de la plantilla

Esta semana hemos tenido bastantes procesos víricos, pero han sido escalonados y no han influido en los entrenamientos. A alguno le ha venido bien para parar dos días. Por los demás, estamos recuperando a todo el mundo y poco a poco estamos todos al cien por cien.

¿Reaparecerá Simon Birgander?

Ha hecho sus primeros entrenamientos y va a depender de cómo veamos su estados físico, si tiene el ritmo o no para ayudarnos. Tiene ganas de volver por él y porque sabe que es una parte fundamental del equipo, sobre todo a nivel ofensivo.

La presión por ganar en casa

No sé si ellos tienen obligación o no, pero la obligación no tendría que ir ligada a nuestro nombre en ninguna competición. Ese tipo de ansiedad u obligación no tienen por qué tener ninguna los jugadores. Creo que poco a poco tienen que ir disipando ese estado para volver a su estado normal. El acierto es una cosa secundaria que viene y va, y lo importante es hacer las cosas que son posibles hacer siempre, como el esfuerzo y la energía, que son obligatorias cada día que entrenas o juegas.

Gestión de realizar dos descartes cada partido

Catorce son muchos jugadores, pero también es verdad que hicimos el esfuerzo de fichar a DJ Stephens porque teníamos bajas importantes y nos hacía falta ese físico. Una vez que ahora podemos estar los catorce, somos muchos y la competitividad crece, pero nunca se sabe qué puede pasar. También hay jugadores que pueden buscar una salida porque su rol puede ser disminuido.

¿Pesa la ansiedad en el equipo, como apuntó Sant-Roos?

Esa palabra la entiendo con otro tipo de significado. Entiendo lo que dice Sant-Roos y más con el carácter que él tiene, porque él vive el momento, es bastante feliz siempre y hace una cosa que le encanta, que es jugar al baloncesto. Nosotros somos unos afortunados de tener un plantilla que está recupeando su nivel físico, que ha sido capaz de generar muchas coasas y ha hecho que el club sea respetado en todos los sitios. La presión es propia de querer agradar a sí mismo, de querer agradar a gente que se lo ha pasado bomba con ellos. Cuando olvidemos esa responsablidad, llegará más el acierto.

Las virtudes del Lledia

Tienen una capacidad de juego e intensidad alta, y lideran con nosotros los robos de balón. Aprietan mucho los primeros segundos del ataque, con jugadores muy versátiles. Es un equipo muy versátil y con capacidad de anotación de varios exteriores. También han tenido ahora un cambio en la posición de base que les va a venir bien. Será un partido como todos, con un ritmo e intensidad muy alta que nos va a poner a prueba, como pasa siempre. Tenemos que ser superiores, sobre todo en casa, en cualquier aspecto físico que nos plantee el rival. Nos ha costado con Gran Canaria, Valencia y Unicaja, pero con el Lleida estamos parejos y la intensidad que queramos poner va a decantar el partido contra un equipo que lo hace muy bien.

La aportación de DJ Stephens

No he sentado a DJ Stephens hasta el momento en ningún partido porque vea que lo está haciendo mal. Él, como explicó en rueda de prensa, de momento no está en su mejor estado físico, pero lo va a estar más pronto que tarde. Si es capaz de estas cosas en tres, cuatro o cinco minutos, cuando lo pueda hacer más tiempo, subirá mucho su aportación. Tienen una ilusión tremenda, un carácter muy positivo y está ayudando a todos.

DJ Stephens, en su presentación oficial / UCAM Murcia

¿Invitará el club a algún jugador a marcharse?

No se ha dado nunca esa situación, de que estén todos los jugadores sanos, pero sí que es algo ya real. Hay jugadores que no quiero que salgan de ninguna manera, pero es lógico que otros que quieran tener otras opciones. Sí tenemos claro que a los jugadores que están regular, nos han dado tanto y siguen dando un esfuerzo tan grande, siempre los vamos a ayudar, pero hay jugadores que dicen que no pueden y dicen de irse, como pasó con McFadden. Puede pasar, pero mientras que no pase, estamos encantados con todos porque están haciendo un esfuerzo muy grande para el equipo.