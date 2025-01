Sant-Roos impone la cordura en el UCAM Murcia

Howard Sant-Roos es uno de los jugadores que más intangibles aportan al UCAM Murcia CB. No solo muestra sobre la pista esa templanza que da sentido al juego de los universitarios, sobre todo en los momentos más complicados. También lo hace fuera de ella para seguir mirando con fe y optimismo en situaciones difíciles como la de ahora, donde el UCAM tan solo ha sumado en la Liga Endesa una victoria en las últimas siete jornadas y eso ha provocado que no pueda conseguir un billete para la Copa del Rey de Gran Canaria tras dos participaciones en tres años.

«Pienso que no es algo para entrar en pánico, sobre todo ahora a mitad de temporada, y espero que los demás piensen igual que yo. Las victorias vendrán solo si trabajamos bien en la pista y los entrenamientos, porque todos los equipos tienen un bache», dijo el alero. En esta misma línea, Sant-Roos también quiso poner un punto de cordura a la situación actual para que esta crisis de resultados no les haga perder el norte. «No podemos hacer una temporada como la pasada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, no estamos anotando y eso se encuentra en los entrenamientos y en la confianza en uno mismo. No nos encontramos en una zona donde vayamos a bajar y porque no vayamos a jugar la Copa del Rey tenemos que pensar que la temporada está perdida. Hay muchas cosas que vienen y tenemos que seguir mirando hacia adelante y jugando como el UCAM Murcia juega», explicó.

El jugador cubano, que regresó a la dinámica del equipo hace un par de semanas tras superar una rotura muscular en el abductor medio de su pierna derecha, añadió que «hay que seguir jugando por nosotros mismos y los aficionados, porque hay más objetivos que también podemos ponernos y ganarlos», colocando el foco tanto en la Champions League como en la ACB. «Ganar la medalla de bronce en la Champions es algo súper, pero este año también podemos luchar por jugar la Final Four y ganarla, o ser segundos. Así como también volver a jugar los play offs de la Liga Endesa», comentó Sant-Roos ante los medios.

Al equipo universitario todavía le restan dos partidos para finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa y su primera parada será el domingo (12.30 horas, Movistar +) ante el Hiopos Lleida en el Palacio de los Deportes. Tiene la oportunidad de cortar su crisis de resultados de nuevo ante sus aficionados, en un Palacio donde consiguió ganar al Covirán Granada el pasado 28 de diciembre, su única victoria en la competición doméstica durante el último mes y medio. Un triunfo le permitiría volver a recobrar parte de esa confianza y reactivar su innato gen competitivo, puesto que si vence también la próxima semana al Leyma Coruña igualaría su tercer mejor registro en una primera vuelta en la ACB con ocho triunfos.

«No entiendo por qué se habla de presión. Da mucho gusto jugar con nuestra afición en casa, así que deberíamos estar más serenos que en otros lados. La temporada pasada ganamos casi todos los partidos aquí. Pienso que es algo que se dice, pero yo no siento esa presión, al contrario, me río de esas cosas. Tenemos que jugar al baloncesto, meter la pelota en el aro y ganar. Ya está, la presión se acaba ahí», afirmó Howard Sant- Roos.

Para el encuentro del domingo, el UCAM Murcia recuperará a un mermado Moussa Diagne que apenas pudo disputar unos minutos debido a un proceso febril, y valorá la vuelta de un Simon Birgander que se encuentra en la fase final de su recuperación de su lesión muscular.