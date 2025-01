El runrún del mercado se cruza en el mes más exigente del Real Murcia

Antes del parón navideño, Fran Fernández, técnico del Real Murcia, ya avisaba del nerviosismo de algunos futbolistas ante la llegada del mercado invernal. Pues, con la ventana de fichajes ya abierta, el preparador grana tiene la difícil misión de aislar a la plantilla de ese runrún que coincide, además, con uno de los meses más exigentes de los murcianitas. Y es que, mientras que se debate quiénes serán los futbolistas despedidos para hacer hueco a los nuevos fichajes, el Real Murcia visitará este domingo al líder, el Antequera, para después enfrentarse a dos rivales ante los que cayó en la primera vuelta.

Cuando el objetivo no es otro que el primer puesto y cuando vienes de cerrar el año 2024 desperdiciando balas para alcanzar esa posición que tiene como premio el ascenso directo, no está el Real Murcia para más fallos. Da igual que el rival sea el líder Antequera, que tiene tres puntos más que los granas, o que se juegue en un campo en el que nadie ha ganado en este curso. Da igual porque para ser primero hay que ganar estos partidos. De ahí la obligación de los murcianistas, que, aunque todavía no contarán con novedades en su plantilla, la mosca del mercado invernal sobrevuela en Nueva Condomina, y sobre todo en el vestuario, consientes los jugadores de que habrá despidos.

Todo dependerá del número de incorporaciones que se acaben realizando. Aunque se ha hablado de un mercado tranquilo, todo parece indicar que llegarán un mínimo de tres jugadores, a lo que hay que añadir la inscripción de Isi Gómez, para la cual hay que dar la baja a otro futbolista.

Así las cosas, mientras que los aficionados esperan con ilusión los nuevos refuerzos, en el vestuario se ha instalado el runrún de las bajas. Hay nombres como el de Pablo Larrea o José Ángel Carrillo que aparecen en muchas quinielas, algo parecido a lo que ocurre con los sub-23 Andrés López y Ben Knight, quienes no cuentan con la confianza de Fran Fernández.

Ese ruido, muy difícil de digerir en la mayoría de plantillas en este mes de enero, se agrava en un Real Murcia que tiene por delante un mes de lo más exigente. Aunque ahora mismo todas las miradas están en la visita al Antequera, líder del Grupo II con tres puntos más que los granas; las curvas se alargarán a lo largo de todo el mes de enero. Y es que el sábado 18 de enero a las 20.00 horas, el Hércules visitará Nueva Condomina, siendo los alicantinos uno de los cuatro equipos que ganó a los de Fran Fernández en la primera vuelta.

Y la historia se repetirá una semana después. El sábado 25 tocará jugar en La Constitución frente a un Yeclano que ya se llevó los tres puntos de la Nueva Condomina gracias a un gol de Pau Pérez.

Tres partidos en los que tiene que llegar ese golpe sobre la mesa de un equipo que aspira a ser primero pero que no consigue demostrarlo, fracasando en cada uno de sus intentos, como sucedió ante el Fuenlabrada y frente al Intercity. Tres partidos que coincidirán con una ventana de fichajes que se alargará hasta la medianoche del 3 de febrero.