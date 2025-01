El Odilo Cartagena se enfrentará al San Pablo Burgos en las semifinales de la Copa

El Odilo FC Cartagena dio la campanada al eliminar al Amics Castelló en los cuartos de final de la Copa de España, un torneo que ha creado esta temporada la Federación Española y en el que participan equipos de Primera y Segunda FEB. Los cartageneros, en un final épico, llevaron el choque a la prórroga al remontar casi sobre la bocina los 13 puntos de desventaja del partido de ida, y en el tiempo añadido, el alero Calvin Hermanson se encargó de hacer el resto del trabajo con 9 puntos.

La Final Four del torneo se disputará el viernes 24 y el sábado 25 de enero. La Federación aún no ha elegido una sede, pero sí que se conocen ya los emparejamientos. El Odilo Cartagena será el único de los cuatro clasificados que no tiene pasado en ACB y le tocará enfrentarse al San Pablo Burgos, el líder de la Primera FEB y frente al que cayó derrotado hace dos semanas en partido de liga. La otra semifinal medirá al Monbus Obradoiro y al Real Betis Baloncesto. En el camino se han quedado equipos como el Movistar Estudiantes, que perdió, precisamente, frente al rival de los albinegros.

Regreso a la liga en casa

Los de Jordi Juste, tras la euforia del triunfo en la Copa de España, tienen que volver a cambiar el chip para centrarse en la liga. Este domingo, a las 18:30 horas, recibirán la visita del Grupo Alega Cantabria. Frente al conjunto de Torrelavega tienen una nueva oportunidad de alejarse de los puestos de descenso. En la actualidad, tras superar un bache de resultados, los cartageneros están con 6 victorias y cuentan con una renta de dos sobre el decimosexto clasificado. Con cinco se encuentra el rival que visita este domingo el Palacio de los Deprotes de Cartagena.

Posteriormente, el sábado 18 de enero, en el cierre de la primera vuelta, el Odilo Cartagena visitará al Alimerka Oviedo Baloncesto, para arrancar la segunda parte del campeonato liguero el sábado 1 de febrero, a la ocho de la tarde, en casa contra el Caja Rural Zamora. Ese encuentro llegará después de esa Final Four de la Copa de España.