Un nuevo comienzo para Alcaina en el Real Murcia

Año nuevo, vida nueva. Es el refrán estrella cada vez que llega enero para intentar cambiar todos los propósitos, pero en el caso de Raúl Alcaina suena todavía con más fuerza. Y es que el delantero del Real Murcia quiere aprovechar su oportunidad en este inicio de 2025 para devolver con goles todos los meses que ha dejado atrás cargado de sufrimiento por culpa de las molestias físicas desde su llegada a la Nueva Condomina. Quiere ser la referencia de un ataque en el que fue titular en el último partido en casa ante el Intercity (1-1) y dar un paso al frente durante estas tres semanas en las que desde el club grana no se descarta ningún movimiento en las posiciones ofensivas con el fin de contar con los mayores argumentos posibles para optar a un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División.

Raúl Alcaina y Moha Moukhliss fueron las dos últimas piezas en llegar al nuevo proyecto de Asier Goiria y Felipe Moreno al cierre del mercado el pasado verano. Mientras que el centrocampista ha logrado convertirse en un fijo en la sala de máquinas del plantel que dirige Fran Fernández, el delantero ha tenido que superar varios momentos difíciles por culpa de las molestias físicas que le han impedido mostrar todo su potencial en el club grana hasta ahora. Sin embargo, el jugador valenciano, que llegó procedente del Deportivo de La Coruña tras lograr el ascenso a Segunda División, parece que comienza a ver la luz al final del túnel.

Después de un proceso paulatino en el que ha ido entrando al equipo desde el banquillo en las últimas tres jornadas antes del parón invernal, siendo clave con su asistencia a Carrillo en la victoria ante la UD Ibiza (1-2), obtuvo su premio en la despedida en casa del 2024 ante el Intercity. No pudo despedirse el Real Murcia con una alegría para sus aficionados, al no pasar del empate frente al colista, pero Raúl Alcaina fue el autor del tanto grana que permitió sumar ese punto al transformar un penalti al filo del descanso. Estas tres semanas han servido para que jugador valenciano continuase con su puesta a punto tras su parón obligado en el grueso de la primera vuelta debido a las molestias físicas que arrastraba y todo apunta a que se convertirá durante el mes de enero en la primera opción para el ataque de Fran Fernández.

Su primera oportunidad llegará este domingo (15.30 horas, FEF.TV) ante un Antequera al que el Real Murcia tratará de batir para igualarle a puntos en la clasificación y abrir una nueva lucha por una primera plaza que desde la Nueva Condomina se han fijado entre ceja y ceja. Por esta razón, no se descarta que el club grana realice más movimientos de los esperados en un primer momento a estas alturas de la campaña. Y ahí también entra en juego una delantera en la que el Real Murcia no ha podido sacar petróleo con asiduidad ante sus dificultades para ver portería durante algunas fases del primer tramo de la competición.

No obstante, mientras todo eso coge forma en un mercado en el que el club también debe trabajar el tema de las salidas, sobre todo para poder inscribir a Isi Gómez, fichar a un lateral izquierdo y no contar con ‘overbooking’ en la delantera si se decide reforzar esa posición finalmente, el Real Murcia se enfrentará al Antequera, el Hércules y el Yeclano en este mes de enero con la intención de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no quedarse estancado en la clasificación antes de entrar en la fase decisiva del curso.

Arturo se marcha del Ibiza

Por otro lado, ayer se conoció la marcha del futbolista murciano Arturo Molina de la UD Ibiza, rival del Real Murcia en el grupo II de Primera Federación. El de Abarán, quien ha pasado también por las filas de Racing de Santander, Fuenlabrada o Castellón, fue uno de los descartes del equipo grana en el mercado invernal de 2024 y ayer puso fin a su etapa en el conjunto balear después de un año.