El UCAM, ante un problema de ‘overbooking’ para reforzarse

El UCAM Murcia CB empezó la temporada con una plantilla de trece jugadores. Hace tres semanas, coincidiendo con una plaga de lesiones -Simon Birgander, Howard Sant-Roos y Rodions Kurucs-, incorporó a otro alero con un perfil físico, DJ Stephens. Ahora el equipo está sumido en la peor racha de las dos últimas temporadas y media, con una victoria en las siete últimas jornadas, abriéndose un debate sobre la conveniencia de cambiar algunas piezas, como pasó el curso pasado, para buscar una reacción. Pero el problema es que tiene ‘overbooking’, con catorce fichas profesionales, por lo que solo la salida de algunos jugadores puede provocar la llegada de otros.

Alejandro Gómez, director general, analizó ayer durante la presentación oficial de DJ Stephens la situación del equipo. Y cuando habló de mover la plantilla no ocultó, sin dar nombres, que se le ha planteado a algunos componentes del equipo una salida para que jueguen más. «Se le ha dicho a jugadores que están jugando poco si quieren salir, pero no hay esa predisposición, y a otros jugadores que tenían problemas también se les planteó la salida para liberar masa salarial, pero han dicho que no, que quieren intentarlo, y cuando un jugador te dice que quiere intentarlo y pelear por este equipo, aunque tenga un problema de cabeza y no de cuerpo, yo soy de intentar ayudarle», explicó el madrileño, quien en cualquier caso afirmó que «en el mercado estamos siempre. A veces no puedes sacar los jugadores que quieres, pero no te puedo decir que no haya movimientos porque estamos permanentemente intentando mejorar la plantilla. Si podemos mejorar, mejoraremos. La otra variante es mejorar lo que tienes», dijo.

Gómez también ve que uno de los problemas es de autopresión de los jugadores después de los hitos alcanzados el pasado curso, y también opina que ya no tener opciones de jugar la Copa del Rey va a ser un factor positivo para superar ese síndrome: «Es una pena no estar otra vez en la Copa del Rey y no haber tenido en casa más acierto porque el equipo, a nivel de trabajo y competitivad, es el mismo del año pasado y el entrenador no para de hacer cosas. Somos igual de malos o buenos que la temporada pasada. Cuando los resultados no llegan, la única manera es hacer cosas nuevas. La Copa era una presión que teníamos todos de jugarla . Ahora ojalá el objetivo sea jugar el play off, pero nos olvidamos que hemos hecho una primera fase de Champions brillante y seguimos vivos en una competición que para nosotros es muy importante, como también lo estamos en la Liga Endesa. Estoy seguro que a nivel de acierto, que es la única parte que no podemos controlar, vamos a meter más», dijo en alusión a los bajos porcentajes de tiro, sobre todo exterior -es el equipo que peor tira de tres de la liga- que está sufriendo el UCAM.

«El club y los jugadores no vamos a cambiar, vamos a seguir trabajando de la misma manera, siempre con la ambición de no perder el espíritu de lucha. En Murcia tenemos un entrenador que ha cohesionado un equipo y ha sido hacer capaz de hacer una cosa maravillosa, como es ser subcampeón de liga. El año pasado se logró una gesta para la que nuestro equipo no estaba preparado ni hecho, pero se hizo algo impensable. Ahora, con esta mala racha de resultados, no vamos a pensar como los demás, y cuando los jugadores se quiten esa presión de querer agradar a la afición, meteremos más. Presión no tenemos ninguna, pero interiormente, dentro del equipo, existe ansia por querer devolver ese cariño que da la afición y se meten (los jugadores) una presión para la que no están preparados porque no lo han hecho en su carrera y su momento de vida no es ese», valoró también Alejandro Gómez.

DJ Stephens, por su parte, que ya ha jugado tres partidos con el UCAM Murcia, en los que ha promediado 5,7 puntos en 12 minutos, afirmó ayer sobre su rol en el equipo que «creo que mi misión es aportar energía tanto desde el banquillo como cuando estoy dentro de la pista. Quizás estamos pasando un momento un poco complicado en cuanto a resultados y lesiones, pero sé que llegará el momento en el que las cosas vuelvan a su cauce y podamos volver a los resultados que teníamos antes. Solo llevo dos semanas y media en el club, pero estamos trabajando muy fuerte, me gusta el ritmo de entrenamiento y creo que las cosas van a salir muy bien», dijo.