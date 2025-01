El sueño de la Minera dura cinco minutos ante el Madrid

Era muy difícil. Popy hablaba de ese 1% de posibilidades de creer, pero lo cierto es que la Deportiva Minera no pudo competir ante el Real Madrid en ningún momento. Para eliminar a un equipo así, lo primero y principal es que el cuadro blanco hubiera venido a la ciudad trimilenaria de paseo, pero no fue así y, salvo un primer minuto de toques y toques de los jugadores de la Minera, todo lo que se vio en el campo, sobre todo en el primer tiempo, fue un carrusel de ocasiones de los pupilos de Carlo Ancelotti.

Popy puso su once de gala, a excepción del sancionado Morante, pero su equipo fue irreconocible. En los primeros cinco minutos cometió tres errores groseros en defensa; los dos primeros no pudo aprovecharlos Endrick, pero el tercero no lo falló Valverde. El uruguayo anotó el 0-1 y la eliminatoria ya se terminó ahí.

Para que un partido así tenga emoción, la premisa es que el equipo de Champions baje un par de puntos su nivel, tanto de juego como de intensidad. Además, en partidos como este en el que Luka Modric mostró un nivel tan exageradamente bueno, es un absoluto regalo para cualquier amante del fútbol, pero para el rival es una tortura. En el Cartagonova hubo más de 13.000 aficionados que disfrutaron del talento del croata, pero para los futbolistas del cuadro rojillo debió ser una tortura.

Sin tiempo para asumir ese doloroso 0-1, llegó el segundo por mediación de Camavinga. Centro desde la banda izquierda de Fran García y remate de cabeza de Camavinga que hizo imposible la intervención de Fran Martínez.

La única ocasión de peligro en todo el primer tiempo de la Minera fue de Omar Perdomo en un disparo casi desde el centro del campo, cuando se había cumplido el minuto 15, que sorprendió a Lunin, pero que finalmente se marchó por poco. El extremo canario fue el único que dio la impresión de que no estuvo sufriendo durante todo el primer tiempo, ya que tuvo personalidad y trató de hacer daño al conjunto madridista.

El tercer tanto, que ya finiquitaba el encuentro, aunque la sensación es que había finalizado tras el primero, llegó en el minuto 28 en una gran jugada personal de Arda Güler que con pierna izquierda anotaba el primero de los dos que metería ante el cuadro de Llano del Beal.

Mejoría escasa de la Minera

En el segundo periodo la Deportiva Minera sí que le plantó más cara al Real Madrid, pero el contexto en sí ya era más sencillo, ya que con el 0-3 el Madrid sin balón no necesitaba morder ni ir a la presión tan arriba como en el primer tiempo, donde asfixió a los pupilos de Popy. El segundo periodo arrancó con un doble cambio, ya que Sheffield y Sandji entraron por los tocados Monti y Juanmi Heredero. Los dos defensas que se quedaron en el vestuario llegaban al choque entre algodones y solo estuvieron sobre el verde 45 minutos y con una actuación discreta. El objetivo con ellos es que puedan estar disponibles el domingo en el fundamental partido ante el Cádiz Mirandilla el próximo domingo.

Hay que decir que la mejoría del cuadro rojillo fue sobre todo en ataque. Las entradas de Sheffield en el lateral izquierdo y las intenciones de hacer daño de Domi y Sergio Cortado sí que agitaron un poco a la defensa blanca, que obligaron a intervenir a los defensas blancos. Asencio, que ya tiene varios partidos con el primer equipo a sus espaldas, cortó varios balones providenciales que evitó que la Minera se acercara a la meta de un Lunin que vivió la tarde muy tranquilo. Y es que sobre todo el cuadro de Llano del Beal echó en falta a dos de sus mejores jugadores que, aunque formaron parte del partido, prácticamente no tocaron el esférico en todo el choque. Ni Francis Ferrón, referencia ofensiva del equipo, ni Pipo, que el extremo zurdo de La Alberca es el jugador más destacado de la Minera esta temporada, pudieron hacerle daño a un Real Madrid que se divirtió en campo contrario y sufrió menos de lo que se podía imaginar viendo los nombres propios que tiene la Deportiva Minera.

Modric y Brahim se divierten

Tras la reanudación, el Real Madrid anotó dos goles más, pero la sensación fue diferente. Ya no solo fue un rodillo, sino que además el cuadro blanco se divirtió con el balón en los pies. Y sobre todo, dos jugadores por encima del resto, ya que tanto Modric como Brahim empezaron a buscarse, empezaron a combinar, empezaron a divertirse y así, entre pases, taconazos y paredes, llegó el 0-4. Arda Guler, anotó el quinto en una contra rápida para cerrar el choque, pero antes, durante y después, las ocasiones del cuadro blanco se fueron sucediendo.

Fran Martínez, descomunal

Es difícil de explicar y que quede creíble que un portero que ha encajado cinco goles ha hecho un partido histórico. Pero es que es así y, si no es por Fran Martínez, no es ninguna locura pensar que el Real Madrid hubiera superado la decena de goles. El guardameta cartagenero ha hecho la mejor actuación individual de un portero en España desde la temporada 2014-2015 por el número de paradas realizadas. Amargó literalmente la noche a un joven Endrick que tuvo infinidad de ocasiones, pero que se marchó de la ciudad trimilenaria de vacío.

Minutos para Vini y Mbappé

Fue una sorpresa y una alegría para todos los presentes al ver a Carlo Ancelotti sacar a calentar tras el descanso a Vinicius y Mbappé. En el minuto 60 ambos entraron al césped y, aunque con el brasileño hubo amagos de pitos, con el francés sí que fue absolutamente unánime el apoyo y la ovación recibida. Ambos entraron con ganas y disfrutaron de varias ocasiones, pero ambos futbolistas no tuvieron su día y no pudieron marcar ante el inconmensurable Fran Martínez.