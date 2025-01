Simon Birgander, un refuerzo de enero para el UCAM

Al UCAM Murcia CB le persigue la ‘maldición del cinco’. Nunca ha logrado tener a pleno rendimiento a Simon Birgander y Marko Todorovic. Justo cuando el montenegrino empezaba a entonarse y a coger la forma, el sueco cayó lesionado. A mediados de diciembre sufrió rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Desde entonces no ha jugado, pero todo apunta a que el exjugador del Joventut, que cumple su segunda campaña en el conjunto universitario, ya estará disponible para vestirse este domingo en el Palacio de los Deportes ante el Hiopos Lleida (12:30 horas, Movistar).

Desde la derrota en la pista del Barça no ha jugado el pívot de Kvistofta. Fue después de firmar sus dos peores actuaciones del curso cuando entró en la enfermería, donde coincidió durante un tiempo con Rodions Kurucs y Howard Sant-Roos, quienes ya están a pleno rendimiento. Hasta caer lesionado, Birgander estaba promediando 8,9 puntos y 6,2 rebotes en 22:35 minutos en pista. Su mejor actuación individual fue en la victoria contra el Río Breogán en Murcia (18 puntos y 12 rebotes). Pero lo más llamativo es que había estado mejor en los partidos lejos del Palacio, donde en cuatro de cinco estuvo en dobles dígitos.

Con mucha cautela

Esta semana es clave para conocer si Birgander estará ya frente al Lleida en el penúltimo partido de la primera vuelta de la Liga Endesa. El UCAM necesita al sueco para tratar de romper esa racha de una victoria en siete encuentros en la que se encuentra inmerso. Y también para que coja ritmo de competición de cara a la siguiente salida contra el Leyma Coruña. En cualquier caso no se correrá ningún riesgo desde el club, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado, tras la lesión que sufrió que le tuvo cuatro meses apartado de las pistas, nunca se volvió a sentir en plenitud física, llegando a no poder disputar los play off por el título.

Además, hasta finales de mes el equipo no tendrá que afrontar dos partidos por semana puesto que el Top 16 de la Basketball Champions League no arrancará hasta el 29 de enero con un partido en el Palacio. El equipo de Sito Alonso, encuadrado en el grupo L, solo conoce en estos momentos a uno de sus rivales, el ERA Nymburk de la República Checa. Por ello, en estas tres semanas se podrá centrar exclusivamente en la competición española, donde tras recibir al Lleida el domingo, visitará el sábado 18 al Leyma Coruña (18:00) en el cierre de la primera vuelta, y después jugará en Murcia el domingo 26 contra el Barça (18:30 horas) en el arranque de la segunda. El mes de febrero lo empezará el sábado 1 visitante en Zaragoza (18:00).