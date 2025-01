El Cartagonova vive una fiesta donde disfrutan hasta los vencidos

Máxima expectación

Casi dos horas antes del comienzo del encuentro, cientos de aficionados se encontraban en los alrededores del Cartagonova para recibir a los futbolistas. Primero fue la Deportiva Minera, que fue recibida entre cánticos por unas decenas de aficionados. Los jugadores locales se bajaron y fueron a saludar a sus seguidores. Al rato le tocó el turno al Real Madrid, que sí movió a las masas. El club blanco fue recibido entre gritos de todas las personas que estaban en la puerta del estadio. Los jugadores bajaron del autocar, pero fueron directos al interior del campo, no se pararon a saludar, más que de lejos con la mano. Mbappe, Bellingham, Modric y Vinicius fueron los más aclamados.

Todos a calentar

El conjunto local saltó a al terreno de juego para realizar los últimos ejercicios antes del encuentro y el público se volcó con ellos. El conjunto madridista ingresó en el césped un poco después y de nuevo la grada volvió a hacerse notar con gritos de ánimo para los blancos.

Estruendo con el pitido inicial

Alberola Rojas, el colegiado del choque, hizo sonar su silbato y comenzó la fiesta en el día de los Reyes Magos. La afición de la Deportiva Minera, desde bien temprano, empezó a animar a los suyos al grito de «sí se puede». Además, un estadio prácticamente al completo estalló cuando el metal local Fran Martínez hizo las dos primeras salvadas de los locales.

El Madrid golpea primero

Tras las dos primeras atajadas del meta local, un mal despeje ocasionó el tanto de Valverde. En la grada hubo división de sentimientos; gran parte de los aficionados celebraron el tanto madridista, mientras que el sector de los seguidores locales se quedó mudo. Pero enseguida volvieron a dar calor a los suyos con más cánticos.

La Minera quiere seguir soñando

El 0-2 en el minuto 10 por parte de Camavinga apagó las ilusiones de los aficionados locales, pero Perdomo se las volvió a dar. El futbolista de la Minera casi consiguió recortar distancias con un disparo lejano, que se fue por poco. La grada, que se llevó las manos a la cabeza, volvió a rugir y a seguir alentando a los suyos.

El resultado, lo de menos

Pese a que la Minera iba perdiendo, las gradas no paraban de cantar y celebrar, incluyendo la mítica ola, que duró varios minutos y en el que todo el estadio estuvo metido. Los forofos locales seguían animando aunque ya veían muy negro el resto del partido, pero era una fiesta y así quisieron vivirla.

Partido para el recuerdo

No todos los días se juega contra el Real Madrid, por eso todas las personas que acudieron ayer al Cartagonova no olvidarán el choque, a pesar de la derrota. Dani Ceballos, que no jugó de titular, en el tiempo de descanso, mientras que calentaba para luego ingresar al terreno de juego, se puso a jugar con los recogepelotas, un recuerdo que los pequeños nunca olvidarán.

Un palco a rebosar

Como era de esperar, la expectación para este partido era alta, y las autoridades regionales no se quisieron perder la cita copera. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, estuvieron en primera fila. Además, también estuvieron presentes Paco Belmonte y José Blaya, presidentes del Cartagena y de la Minera, respectivamente. El único que no acudió al encuentro fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Roberto Carlos y Javier Solari también acudieron al encuentro como embajadores del Real Madrid. El brasileño estuvo comentando el partido para TVE junto con el exguardameta cartagenero Juanmi.

Locura con Vinicius y Mbappé

Alrededor del minuto 63, Ancelotti decidió dar entrada, entre otros, al brasileño y al astro francés, que entraron con una enorme ovación de todo el estadio. Otro que se llevó una gran marea de aplausos fue Modric cuando se retiró del terreno de juego.

El premio de las camisetas

Tras la conclusión de los 90 minutos, los jugadores de la Minera fueron a recoger el mejor trofeo posible, la camiseta de los jugadores blancos. Antes del partido los locales hicieron un sorteo para ver a qué rival le pedían la camiseta. Alguno fue más rápido y en el tiempo de descanso la intercambió con Arda Guler. Los del Llano del Beal, pese a la eliminación, vivieron una noche única junto a sus aficionados, a los que después fueron a agradecerles todo el apoyo recibido durante el partido.