El Cartagena piensa en Glauder para suplir a Verdú

Después del compromiso copero del pasado domingo frente al Leganés, que terminó con la eliminación de la competición del KO, el FC Cartagena centra ahora todos sus esfuerzos en LaLiga Hypermotion. Los albinegros inician la segunda vuelta del campeonato con el mayor reto posible: sumar 36 puntos en 21 partidos. Para intentar obrar un milagro que sería similar al del pasado curso, la comisión deportiva albinegra trabaja en mejorar un equipo repleto de carencias. La prioridad es la defensa, y el central Cristian Glauder se convierte en una opción real.

No es la primera vez que el FC Cartagena necesita una profunda remodelación para hacer frente a la segunda vuelta. Un hecho que habla mal de las decisiones de la directiva y su confección del equipo en el mercado veraniego. El último precedente lo tiene el Cartagena en el invierno de 2024, cuando incorporó a Tomás Mejías, Andy Rodríguez, Diego Moreno, Darío Poveda y Arnau Ortiz para reforzar un equipo flojo en todas las líneas.

La temporada actual ha sido un calco de la anterior en el césped y, por tanto, también deberá serlo en los despachos. También se confeccionó un equipo lleno de carencias que ahora necesita refuerzos, y la comisión deportiva quiere empezar la casa por los cimientos. O lo que es lo mismo, el equipo por la defensa.

El club albinegro decidió conformar el pasado verano una plantilla corta con multitud de cesiones para ahorrar costes debido a su complicada situación económica. Jugó con fuego el Cartagena tomando los riesgos que esta política supone y se acabó quemando. El bajo nivel de Nikola Sipcic, la discontinuidad de Kiko Olivas o las lesiones en los laterales han acabado comprometiendo a una línea fundamental que estuvo condicionada desde el principio por la larga ausencia de Gonzalo Verdú.

El central de La Manga se operó el año pasado a mediados de mayo para afrontar el nuevo curso con garantías. No obstante, sus dolencias de rodilla se han alargado mucho más de lo previsto, dejando al equipo pendiente de su vuelta. No ha disputado ni un minuto durante toda la primera vuelta y su regreso aún no tiene fecha, lo que ha activado la búsqueda de otro central para suplir su ausencia.

La comisión deportiva ha visto en Cristian Glauder una opción real. Según el diario As, no ha sido la directiva quien ha contactado con el futbolista, sino que el zaguero ha sido ofrecido al Cartagena en forma de cesión para ofrecerle los minutos que no está teniendo en el Cádiz. El gaditano de 29 años sólo ha participado en 12 partidos con el equipo de su ciudad esta temporada después de fichar este verano desde el Albacete, una situación que no está cumpliendo con las expectativas puestas en él.

Cristian Glauder sólo ha sido titular en 7 partidos, todos ellos en el tramo inicial de competición. A partir de la undécima jornada se convirtió en un habitual del banquillo para quedar relegado a los minutos finales o no participar. En total, ha sumado 751 minutos. Para desgracia del futbolista y del FC Cartagena, el partido amistoso entre el Cádiz y el Atlético Sanluqueño del pasado domingo dejó la lesión del central, que aún está pendiente de pruebas. No se espera que esta situación termine condicionando su fichaje.

Le urge al Cartagena apuntalar una defensa falta de competitividad. Una carencia que se ha demostrado a lo largo de toda la primera vuelta y que debe corregir antes de que sea demasiado tarde. Al Cádiz le interesa la cesión de su central, el Cartagena necesita, al menos, un activo más en su línea defensiva, y Cristian Glauder quiere contar con los minutos que no está teniendo. Una operación en la que se pueden ver beneficiadas las tres partes y que puede ser el inicio de la remodelación del club albinegro en el mercado invernal.