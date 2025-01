Alcaraz prepara el Open de Australia con dos exhibiciones

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Australia. Como en otros años, no ha jugado ninguno de los torneos previos que se disputan antes del primer Grand Slam de la temporada. Su pretemporada ha sido intensa, mejorando aspectos como el saque y mucha preparación física. En el Rod Laver Arena, escenario donde el domingo comienza el Abierto de Australia, ya ha realizado un par de sesiones de entrenamiento y hoy tiene prevista otra contra Novak Djokovic, que junto al murciano es uno de los candidatos a ganar el título.

El rodaje para el torneo lo va a completar esta semana con dos partidos de exhibición que han programado los organizadores con tenistas como el de El Palmar que no participan esta semana en el Adelaide International y el ASB Classic de Auckland, en Nueva Zelanda, dos ATP 250. El primer rival que se encontrará Alcaraz será el australiano Alex de Minaur, número 8 del mundo, que ha jugado ya dos encuentros de la United Cup, que acabaron ambos con victoria ante el inglés Harris y el argentino Etcheverry. El encuentro se jugará mañana miércoles a partir de las nueve de la mañana y será ofrecido por MAX. El segundo y último será el viernes, un día después del sorteo del cuadro, y se medirá a otro australiano, Alexei Popyrin (07:00, MAX), que es el número 25 del mundo y que solo jugó un partido del ATP 250 de Brisbane, que perdió ante el italiano Matteo Arnaldi.

Ausente en la Copa Davis

Carlos Alcaraz no estará los días 1 y 2 de febrero con el equipo español de Copa Davis en la eliminatoria previa que España jugará a domicilio contra Suiza. Varias circunstancias han provocado que David Ferrer no haya citado al murciano. La primera es que llegue lejos en Australia, un torneo que acabará el día 26. En caso de alcanzar la final tendría que viajar directamente a Suiza y no podría tener descanso. Además, el de El Palmar está inscrito en el ATP 500 de Rotterdam, que se jugará entre el 3 y el 9 de febrero. Por ello, el capitán español ha optado por Pedro Martínez, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich y Pablo Carreño para enfrentarse a un rival que no tiene actualmente ningún jugador en el Top 100 del mundo.