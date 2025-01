El UCAM, el equipo que peor tira de tres de la ACB

El UCAM Murcia CB solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en la Liga ACB. El conjunto murciano, cuando faltan dos jornadas para la conclusión de la primera vuelta, es duodécimo con seis triunfos y nueve derrotas. Y durante todas las jornadas disputadas ha vivido un calvario con el tiro de tres. Fue un problema que ya se dio el curso pasado, aunque entonces el equipo lo ‘maquilló’ con una alta efectividad en los lanzamientos de dos puntos. Pero en la actual campaña se ha convertido en una losa. De hecho, es de los conjuntos que más lanza desde la línea de 6,75 metros, con un 420 intentados (una media de 28 por partido), y solo 120 anotados (promedio de 8), lo que se traduce en un 28,6% de efectividad.

El UCAM es el único de la competición que está por debajo del 30%. El colista Básquet Girona, que logró en la pista del Hiopos Lleida su primera victoria con Moncho Fernández en el banquillo -sustituyó a Fotis Katsikaris-, tiene un 30,3%, mientras que el Surne Bilbao está en un 30,7%.

En los tres últimos partidos ha empeorado notablemente el equipo de Sito Alonso sus porcentajes en los lanzamientos triples. En la victoria contra el Covirán Granada se quedó en un 23% (5 de 22), siendo el último de ellos, obra de Dylan Ennis a seis segundos del final, el que le dio la victoria. Jonah Radebaugh, que logró un 3 de 7 , fue el más acertado esa noche en el Palacio de los Deportes. Unos días después, en la derrota contra el Unicaja, se quedó en un 24% (5 de 21). Y el sábado pasado, en la pista del Baxi Manresa, aún estuvo peor, con un 20% (6 de 30).

Un 0 en 3 partidos de Caupain

Troy Caupain es el lanzador con mayor efectividad del UCAM Murcia. Sin embargo, en los tres últimos partidos no ha anotado ni uno. Desde que en la derrota en la pista del Tenerife hizo un 3 de 6, el base estadounidense no ha visto el aro contrario. En tres encuentros consecutivos ha hecho un 0 de 4. Es decir, que no ha anotado ni uno de sus últimos 12 lanzamientos desde más allá de los 6,7 metros.

Dylan Ennis, con un 36,5% de efectividad, es el jugador más fiable este curso en los triples. Intenta casi 6 por encuentro y anota 2,1 de media. Rodions Kurucs (34,5%) y Vladimir Brodziansky (34,2%) le siguen, aunque en sus casos con poco más de 2 intentos por partido.