La Minera reta a un Madrid que llega a Cartagena con su artillería

Llegó el día. Parecía que no iba a llegar nunca porque ya queda lejano ese 9 de diciembre que fue festivo en la Región de Murcia y fue cuando, en el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, a la Deportiva Minera le tocó el rival que quería. Fue sin duda el mayor regalo posible a un histórico club de la pequeña diputación de Cartagena de menos de 1.500 habitantes y que ha sido un desconocido hasta hace meses en la propia Región. Hoy (19:00 horas, La 1), en cambio, es protagonista a nivel mundial, junto a la Supercopa italiana, y millones de personas verán a once futbolistas representar a esa diputación, a la comarca del Campo de Cartagena y a la Región ante el club más laureado del mundo.

Eso sí, la Deportiva Minera no quiere simplemente formar parte de la foto que se hará en el Estadio Cartagonova. El espíritu ganador que tiene este equipo desde hace un año y medio le impide saltar a un campo sin la confianza de que puede competir. Ya lo comentó el pasado sábado el técnico José Pérez Veiga ‘Popy’ que se iban a agarrar a ese 1% que siempre le da al equipo pequeño este deporte que es tan indescifrable algunas veces y que por eso siempre nos regala sorpresas. Esta temporada la Deportiva Minera ya es un ejemplo al tumbar al Deportivo Alavés o el Pontevedra, que venció 3-0 al Mallorca el pasado viernes.

Arturo, única baja

El técnico rojillo tiene prácticamente a toda la plantilla a su disposición para afrontar el partido más especial que va a vivir el cuadro de Llano del Beal. ‘Popy’ va a poder contar con Monty, Pipo y Juanmi, tres jugadores que han llegado entre algodones al partido, pero no podrá disponer del ariete cartagenero Arturo, que no ha podido recuperarse de la lesión. Se espera que el técnico algareño mantenga su sistema con Fran Martínez bajo palos, como siempre, y su línea de cuatro de confianza, de derecha a izquierda con José Mas (autor del 1-0 y del penalti decisivo ante el Alavés), Monti, Morante y Juanmi. Britos y Damián Petcoff ocuparán el doble pivote con la difícil tarea de evitar que el Real Madrid se adueñe exclusivamente del esférico y poder asistir, tanto a Javi Vera, que en principio debe ser el enganche, como a los tres de arriba. Pipo por la izquierda, Omar Perdomo por la derecha y Francis Ferrón de referencia completarán el once de un equipo que quiere hacer historia.

Courtois y Rüdiger, en Madrid

Solo dos jugadores del Real Madrid se han quedado descansando y no viajarán a primera hora de la mañana desde la capital de España a la ciudad trimilenaria. Se trata de Courtois y Rüdiger, dos jugadores fundamentales en el sistema defensivo de Carlo Ancelotti, pero lo cierto es que se esperaba que en la zona ofensiva también se quedaran más jugadores, debido a que el jueves tiene las semifinales de la Supercopa. Uno de los que se daba por hecho que sería titular, Vallejo, se resintió en el último entrenamiento y es duda hasta última hora. Se espera que los Mbappé, Bellingham, Valverde y compañía empiecen desde el banquillo y solo saltarían al campo si el guion del partido se parece más a lo que ha soñado anoche Popy y no Carlo Ancelotti. Dos de las grandes joyas del club blanco, Arda Guler y Endrick, partirán desde el once titular y serán las grandes atracciones de la alineación blanca junto a Luka Modric.

No hay lleno todavía

Ha sido, sin duda, el tema más controvertido de la eliminatoria. Dónde se jugaría el partido y el precio de las entradas del mismo. El Cartagonova va a mostrar una imagen de campo prácticamente lleno, ya que, a falta de las últimas horas, faltan poco más de 1.000 entradas. El ritmo de entradas los primeros días fue muy alto y parecía que el lleno era inevitable, pero el valor de 150 euros en la zona de Tribuna ha tirado para atrás a muchos aficionados cartageneros o madridistas de la Región.

Ancelotti dará minutos a jugadores que han jugado poco

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, instó a «respetar al rival, la camiseta y la competición» en el partido ante la Deportiva Minera, aunque aseguró que su idea es «dar minutos» a «futbolistas que han jugado menos» en los últimos encuentros. «No viajan Courtois ni Rüdiger, los otros viajan todos y pueden jugar, pero teniendo en cuenta que hemos jugado hace poco y quiero dar minutos a otros futbolistas que han jugado menos», señaló en rueda de prensa.

«La Copa del Rey no va a ser un problema -por el cargado calendario del Real Madrid- mientras estés dentro; lo será cuando estés fuera porque el Madrid intenta pelear todas las competiciones. En los últimos tres años, esta competición se nos ha dado bien. Jugar la final de la Copa es algo muy bonito y el objetivo es llegar a la final, como siempre», añadió.

«Afrontamos el partido con la ilusión de siempre porque es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad los últimos años. Vamos a respetar al rival, la camiseta y la competición», completó.

Ancelotti se mostró «un poco más tranquilo» por el hecho de que el partido ante un rival de Segunda RFEF se dispute en el estadio Cartagonova, del Cartagena, equipo de LaLiga Hypermotion. «Me quedo un poco más tranquilo. El césped es bueno y hay menos probabilidad de tener problemas y se puede disfrutar de un buen partido. Aunque el periodo del año no es el más indicado. Hace frío -bromeó-».

Partido en el que jugará el ucraniano Andriy Lunin como guardameta, pero Ancelotti no le garantizó el puesto durante el resto de la competición copera. «Va a jugar Lunin porque Courtois necesita descansar y recuperar bien. Puede que Lunin juegue en Liga o ‘Champions’ y Courtois en la Copa del Rey… No está definido», apuntó. Además, el técnico comentó que cambiará su gestión sobre los lanzadores de penaltis, tras haber errado tres de los últimos cuatro -el más reciente, el error de Jude Bellingham en Mestalla-.