La Minera quiere unirse a un grupo selecto de verdugos blancos

La Deportiva Minera tiene ante sí mañana lunes 6 de enero en el estadio Cartagonova (19:00 horas) el partido más bonito, pero también el más difícil de su historia. Nunca antes de este año podía haber imaginado con jugar contra un Primera División, ni mucho menos ante el Real Madrid. Lo primero se cumplió e hizo más historia eliminando al Deportivo Alavés y lo segundo lo hará mañana lunes.

El objetivo, además de disfrutar, que es el principal porque esto es un premio por encima de todo, debe ser intentar ser competitivo e intentar lograr una clasificación que cuesta hasta imaginar.

Eso sí, no sería ni el primero ni el último de los equipos de una categoría inferior que consigue sorprender al club más laureado del país. No son pocos los ejemplos de equipos que estaban en Segunda División o en categoría inferior que conseguían eliminar al Madrid.

Popy: «Tenemos un 1% de posibilidades»

José Pérez Veiga ‘Popy’, entrenador de la Deportiva Minera, afirmó ayer en rueda de prensa que «sabemos a quién nos enfrentamos, va a ser un día muy bonito para el pueblo del Llano del Beal y para la Deportiva Minera. Tenemos un 1% de posibilidades, nos agarraremos a eso y quién sabe lo que puede pasar». El técnico espera rotaciones en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti: “Estuvimos en Valencia, vimos el partido, imagino que hará cambios, lógicamente que meterá rotaciones, porque tienen la Supercopa de Arabia. No nos compete a nosotros eso, pero imagino que hará cambios, que jugarán los que no jugaron el otro día. Aun así, los que menos jugaron o los que no jugaron el otro día son internacionales, con Brasil o con Turquía, por ejemplo, y son de los mejores jugadores de su país. Por lo tanto, para nosotros va a ser un premio el poder enfrentarnos a ellos, pero con la intención de hacer nuestro partido», analizó Popy.