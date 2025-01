Popy: “Nos agarramos a ese 1% contra el Real Madrid”

José Pérez Veiga, ‘Popy’, atendió a los medios en la previa del partido más importante de la historia de su club, la Deportiva Minera ante el Real Madrid. Se mostró feliz y dispuesto a disfrutar de un acontecimiento único: “Semana ilusionante, sabemos a quién nos enfrentamos, va a ser un día muy bonito para el pueblo del Llano del Beal y para la Deportiva Minera. Tenemos un 1% de posibilidades, nos agarraremos a eso y quién sabe lo que puede pasar”.

El técnico espera rotaciones en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti: “Bueno, ayer estuvimos en Valencia, vimos el partido, imagino que hará cambios, lógicamente que meterá rotaciones, porque tienen la Supercopa de Arabia. No nos completa a nosotros eso, pero imagino que hará cambios, que jugarán los que no jugaron el otro día. Aun así, los que menos jugaron o los que no jugaron el otro día son internacionales, con Brasil o con Turquía, por ejemplo, y son de los mejores jugadores de su país. Por lo tanto, para nosotros va a ser un premio el poder enfrentarnos a ellos, pero con la intención de hacer nuestro partido”, analizó Popy.

Popy, en la rueda de prensa / Juan Trujillo

Además, el entrenador minero quiso recalcar que en lo que es su trabajo no ha cambiado respecto a otros rivales: “Nosotros analizamos al rival, vemos sus últimos cuatro o cinco partidos, encuentros en los que creamos que puedan pasar cosas parecidas, luego hacemos un vídeo para mostrar a los chavales y se trabaja en base a las tareas que nosotros preveemos que puedan pasar. Simulamos situaciones que creamos que pueden darse el lunes y repetir, repetir, repetir, hasta que más o menos quede lo más claro posible”.

El preparador del conjunto del Llano del Beal pondrá lo que mejor tiene y será muy parecido a lo que se ve habitualmente en el campeonato nacional de Liga: “A nosotros nos ha afectado la Copa, nos ha descentrado un poco, no podemos negar lo que es evidente. Lo bueno es que esta semana, del 31 para acá, que volvimos a los entrenamientos, solo tenemos en mente al Real Madrid porque no hay Liga y luego, a partir del día 7 empezaremos a preparar el partido del Cádiz Mirandilla, pero en el momento en el que no hay Liga, ahora mismo disfrutar del momento que es el Real Madrid. Entre los chavales que están todos disponibles, veremos quién está mejor y qué jugadores son más adecuados para afrontar el partido contra el Real Madrid”, expresó el técnico.

Disfrutar del partido

‘Popy’ ha querido incidir en lo bonito que es el evento que se vivirá el lunes y lo importante que es que la gente y el entorno lo valore y, sobre todo, lo disfrute: “Nunca, yo creo que en la vida, los aficionados de la Deportiva Minera hubieran imaginado un partido contra un equipo de primera división y luego jugar otro contra el Real Madrid, yo creo que nunca. Desde que somos pequeños y estamos en esto del fútbol, todos soñamos con jugar contra los mejores y ¿hay mejores que el Real Madrid? Va a ser un premio para todos, que no hemos ganado a pulso, pero que trataremos de disfrutarlo, pero disfrutar compitiendo”, expresó el preparador minero.

Arturo no está disponible

En el capítulo de bajas, Popy ha confirmado que no estará Arturo y tiene varias dudas: “Pipo viene de no jugar y veremos cómo está el lunes; Monti sufrió un golpe y Juanmi tuvo que ser sustituido ante el Torremolinos”.

La presencia de Vinicius en el aire

Vinicius Junior fue expulsado ante el Valencia CF por entender el colegiado Soto Grado que agredió a Dimitrievski, guardameta ché, y dependerá de la sanción que le imponga el comité de competición su presencia o no en el Cartagonova. Si le caen 2 partidos, podría estar a las órdenes de Carlo Ancelotti, pero si la sanción es de cuatro encuentros, lo tendría que cumplir también en Copa del Rey. En ese aspecto, el técnico algareño no ha querido mojarse.