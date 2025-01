Jandro Castro: "El mensaje es el mismo que antes"

La afición del FC Cartagena le pide a su entrenador mordiente, garra y motivación en su discurso. Pero el entrenador del FC Cartagena no es así. El técnico albinegro ha regresado a los entrenamientos con calma, paciencia y fe en que la situación cambiará a base de insistir en una misma idea. Lo dejó claro en la previa del choque frente al Leganés que supone la vuelta a la competición, aunque en este caso será la Copa del Rey. «Le he trasladado al equipo lo mismo que antes de irnos», comentó. No se espera un cambio radical en las filas albinegras ante una situación crítica.

El preparador asturiano compareció ayer en rueda de prensa para analizar la vuelta a los entrenamientos y el momento que vive su equipo. Para Castro, el regreso al trabajo ha sido «normal». Ni entusiasmo ni pesimismo. Jandro Castro se queda frío al comunicar los sentimientos de un equipo que necesita una revolución para lograr la permanencia y que está ante una oportunidad única para hacer historia en la Copa del Rey avanzando a unos octavos de final que nunca ha visitado.

A dos días de enfrentarse al Leganés en los dieciseisavos se centró Jandro en el ámbito psicológico. «Hemos despejado la cabeza y venimos a trabajar duro como siempre. Hemos entrenado bien y el equipo ha llegado bien porque ha hecho lo que tenía que hacer durante las vacaciones. El equipo está perfecto para competir», adelantó el de Mieres.

Preocupó, no obstante, su discurso continuista. «La realidad es complicada, pero el mensaje siempre es el mismo ganemos o perdamos. Darlo todo, jugar bien con y sin balón, tener confianza, creer, seguir intentándolo, no bajar los brazos, competir... Siempre es el mismo mensaje», expresó. A la vez que reiteraba el cuidado en el aspecto mental. «A nivel mental tenemos que mejorar porque pasan las jornadas y no salimos de ahí. Eso mentalmente es más complicado y por eso estamos intentando ayudar en ese aspecto», desveló.

Castro manifestó que la prioridad del Cartagena es la liga, pero que «cada partido es importante» y que ganar ayudaría en el plano anímico. «Ahora mismo el próximo partido es el Leganés. Todo lo que sea ganar es bueno para el equipo en estos momentos a nivel mental. Encima, si ganas a un equipo de Primera junto con tu afición, estaría bien», manifestó. Sobre el Leganés de Borja Jiménez destacó que «la diferencia de categoría está por algo, pero si hacemos bien las cosas podemos ganar».

Cuatro bajas en el equipo

También tuvo un momento Castro para repasar las ausencias. «Gonzalo, Cedric, Martín [Aguirregabiria] y Musto son baja», afirmó. Cuatro futbolistas le faltan al técnico asturiano, que tiene en la vuelta de Andy Rodríguez la mejor noticia. En este sentido expresó el preparador su intención de mejorar la plantilla en el mercado invernal. «De momento hemos contemplado fichajes. Tenemos claro lo que queremos y los puestos que necesitamos», aseguró antes de concluir su comparecencia.