El Jimbee tiene un idilio con sus derbis ante ElPozo en Murcia

Tres años y siete meses. Ese es el tiempo que lleva el Jimbee Cartagena sin perder un partido ante ElPozo Murcia como visitante. Fue el 19 de mayo de 2021, en la jornada 32 de la temporada 2020-2021. Duda ya estaba en el banquillo cartagenero y Diego Giustozzi era el inquilino del murciano. Los locales cobraron una renta de dos goles a los doce minutos gracias a Fernando y Alberto García. En el segundo período llegó otro de Miguelín. Con 3-0 llegó la reacción del Jimbee gracias a los tantos de Solano y Andresito.

Desde ese ya lejano día, el actual campeón de liga está invicto en el Palacio de los Deportes de Murcia. Sí, casi cuatro años. Triunfó en la temporada 2022-2023 en la segunda vuelta (2-5). Y el curso pasado sumó hasta tres victorias en Murcia. Una de ellas en Liga por la mínima (1-2), y otras dos en el play por el título por idéntico marcador en ambos choques (1-2).

La temporada más prolífica

La pasada campaña fue la más prolífica de la historia en cuanto a enfrentamientos entre ambos. Hasta en ocho ocasiones se vieron las caras porque a los dos encuentros de liga hay que sumar las eliminatorias de la Copa del Rey, donde los cartageneros apabullaron a los murcianos; los cuartos de final de la Copa de España en Cartagena, donde ElPozo se llevó el triunfo por la mínima y después cayó en la final ante el Barça; y cuatro de la final de la liga, donde los cartageneros ganaron tres y solo perdieron y en los penaltis. En liga, el Jimbee ganó en el Palacio por 2-3 el pasado 14 de febrero.

Dinámicas opuestas

ElPozo llega al primer derbi de 2025 muy tocado, con su entrenador, Dani Martínez, en la cuerda floja pese a que el lunes fue ratificado por la junta directiva. Y es que el equipo de Murcia, después de firmar un excelente inicio liguero, ha entrado en crisis. Desde que cayó de forma rotunda en la eliminatoria de Copa del Rey ante un rival que milita en Segunda División, el Real Betis, ha encadenado hasta cinco derrotas consecutivas, mostrando en alguna de ellas una imagen muy fea. Durante todo este período ha echado mucho en falta a su máximo goleador, el brasileño Marcel, quien ya jugó unos minutos el pasado fin de semana en la derrota contra el Sala 10 Zaragoza. Ya con una semana más de entrenamientos, su concurso será mayor en el duelo contra el Jimbee, que inició diciembre con una derrota ante el Movistar Inter en casa (1-4), pero que después ha sido capaz de ganar a domicilio al Burela (1-4) y de vencer en casa al Ribera Navarra (5-4) en un partido donde sufrió bastante y sacó a relucir el gen competitivo que desarrolló el curso pasado. Pese a que el pasado verano se dieron muchos cambios en la plantilla, los de Duda ya han mostrado esas señas de identidad que le llevaron a ser campeones de liga.

Dos bajas en los visitantes

Para el choque de este sábado Duda va a recuperar al ala ítalobrasileño Gabriel Motta, quien cayó lesionado en la Ronda Élite de la Champions que se disputó en Cartagena. Asimismo, salvo sorpresa, ni Waltinho ni Jesús Izquierdo estarán a disposición del preparador. El resto, a falta de la sesión de entrenamiento de hoy, están listos para afrontar un derbi que ha levantado expectación.

Oportunidad de escalar en la tabla

El Jimbee Cartagena, al que aún le resta por jugar un partido aplazado contra el Peñíscola -se disputará el miércoles 15 de enero a las 20:30 horas-, incluso podría acabar la jornada en la tercera posición de la tabla. A la misma vez que el derbi se estará celebrando un Barça-Peñíscola. Los azulgranas tienen 24 puntos, uno más que los cartageneros (23), y los castellonenses, 27. Pero es que si se da un triunfo de ElPozo, los de Dani Martínez podrían ascender desde la séptima posición hasta la cuarta y sobrepasar a los meloneros en la tabla.

«Nosotros estamos con el entrenador»

Felipe Valerio, capitán de ElPozo Murcia, afirmó ayer en rueda de prensa que la plantilla está con su entrenador, Dani Martínez, quien fue ratificado en el cargo el pasado lunes: «Nosotros (los jugadores) estamos con él. Después del partido hablamos, estamos todos juntos y en este momento complicado tenemos que estar todos en el mismo barco y salir de esta todos juntos», incidió. «Desde el partido ante el Betis, que estamos en una mala racha, no competimos como queremos. En el último encuentro lo hicimos bien, pero no salió, y no es por falta de ganas ni de competitividad, sino que es falta de acierto. Estamos en un mal momento, pero sé que vamos a salir de esta situación».Además, valoró como negativo el año 2024: «Para mí no fue un buen 2024. Llegamos a dos finales y las perdimos, yo quería ganar un título y espero que sea en 2025», concluyó.