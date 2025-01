El FC Cartagena se queda sin patrimonio futbolístico

Las dificultades económicas del FC Cartagena son ya conocidas por todos. Propios y extraños conocen la situación del club cartagenero, reflejada, entre otras cosas, en la disminución del límite salarial publicado por LaLiga en su informe semestral. En este contexto, la directiva cartagenera ha tenido que ir modificando su plantilla para ajustarse a su compleja realidad vendiendo a los pocos futbolistas que tenían mercado y valor para completar su equipo con operaciones más ventajosas económicamente a costa de su potencial deportivo. El escenario actual es que el Cartagena ha perdido calidad en su equipo y sin patrimonio en sus arcas a partes iguales.

La comisión deportiva del FC Cartagena ha apostado, en los últimos años, por un modelo de gestión de plantilla un tanto arriesgado. Poco a poco, la directiva ha transicionado desde una composición de equipo con la mayoría de jugadores en propiedad hacia un equipo formado, cada vez, por más futbolistas cedidos. Es el caso de la actual plantilla.

Obligada por sus posibilidades económicas, la directiva conformó este pasado verano un plantel con hasta nueve jugadores cedidos por otros clubes y sólo doce futbolistas en propiedad. De toda LaLiga Hypermotion, el Cartagena es el segundo club que más cedidos tiene y que menos jugadores posee, sólo por detrás del Mirandés. La proporción está casi en la mitad: 12 jugadores pertenecen a la entidad albinegra mientras que 9 de ellos están a préstamo. Más que en la temporada de vuelta al fútbol profesional.

Durante el verano de 2020, para su regreso a Segunda, el Cartagena conformó una plantilla con siete cedidos, que descendieron a sólo dos en verano de 2021, pese a que en los mercados de invierno se incorporasen más piezas con este tipo de operación. Continuó el Cartagena optando por la compra de jugadores en verano de 2022 y sólo utilizó la fórmula de la cesión con Franchu Feuillassier, pese a que en la ventana invernal llegasen a préstamo Iván Martos, Miguel Llambrich, Pêpê, Darío Poveda u Óscar Ureña para pelear por el play off.

Se puede observar un aumento progresivo de las cesiones en los últimos dos mercados. En 2023 la cifra de activos cedidos aumentó hasta cinco con Raúl Lizoain, José Fontán, Arnau Solà, Tomás Alarcón, Umaro Embaló y Lautaro de León. Cifra que también incrementó en enero. En la ventana estival de 2024 se llegó a nueve acuerdos de cesión para equilibrar casi al 50 por ciento la cifra de fichas en propiedad y prestadas.

Ambos porteros, Pablo Cuñat y Toni Fuidias, proceden de otros clubes. Levante y Girona concretamente. Al igual que dos de los centrales, Nikola Sipcic (Tenerife) y Jorge Moreno (Osasuna), en una defensa que completa el cedido Vukcevic (FC Juárez). En el ataque, Hugo González (Valencia), Pocho Román (FC Barcelona), Dani Escriche (Albacete) y Gastón Valles (Espanyol) no continuarán en el equipo después del 30 de junio ya que tendrán que regresar a sus clubes de origen.

Este escenario ha venido motivado por una política que prioriza la venta por delante de la inversión. Recientemente, el Cartagena ha vendido a los pocos futbolistas que han ganado valor y que han sido pretendidos por cualquier equipo. Así sucedió con Aarón Escandell, traspasado a Las Palmas por unos 400.000 euros; con Marc Martínez, al Granada por 150.000 euros; con Isak Jansson, al Rapid de Viena por 250.000 euros; o con Iván Calero, al Real Zaragoza por 300.000 euros. No ha invertido el club, sin embargo, ese dinero en fichajes de calidad y ha preferido continuar apostando por jugadores libres y acuerdos de cesión.

Además de la corta vinculación de los cedidos tiene el Cartagena otro problema. Siete de los doce jugadores que pertenecen al club son libres de negociar con cualquier club debido a que su contrato finaliza en menos de seis meses. Son Kiko Olivas, Gonzalo Verdú, Ríos Reina, Aguirregabiria, Damián Musto, Luis Muñoz y Andy Rodríguez. Sólo cinco mantienen contrato en vigor para la próxima temporada: Pedro Alcalá, Sergio Guerrero, Jairo Izquierdo, Cedric Teguia y Alfredo Ortuño. Así, el Cartagena sigue despatrimonializándose. n

Jiménez Bosque y la alcaldesa Noelia Arrollo posponen su reunión

Según confirmó el propio Miguel Ángel Jiménez Bosque, propietario del Jimbee Cartagena e interesado en la compra del FC Cartagena, este pasado jueves estaba fechada una reunión entre el empresario y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la que se debía tratar la compra-venta del club cartagenero. No obstante, no hubo tal reunión. SER Cartagena informó durante el día de ayer que ambas partes habían pospuesto su reunión por "problemas de agenda". El dueño de la empresa agroalimentaria JimboFresh había asegurado, días antes, la cita con Arroyo: "El jueves comeré con la alcaldesa para despachar sobre cómo ha ido el año en el fútbol sala y las instalaciones. Entiendo que hablaremos algo", expresó en los micrófonos de Onda Regional. Ha sido, quizás, esa afirmación pública la que ha provocado la cancelación del encuentro. Sigue, por tanto, la negociación parada y el directivo del club de fútbol sala sin noticias. El acuerdo entre las partes parece lejano después de varios años sin acercamiento entre los dos clubes más potentes de la ciudad de Cartagena. Durante su etapa en Segunda División B, el FC Cartagena contaba con el patrocinio de Jimbee en su camiseta, pero ya son cinco años en los que no se ha podido ver esta colaboración, lo que puede demostrar un posible deterioro en la relación entre los presidentes. Miguel Ángel Jiménez Bosque continúa "sin feedback" de la posición de Paco Belmonte en cuanto a la venta de la entidad cartagenera y así parece que seguirá siendo durante unos días.