Barbastro repite cita con el Barça en la Copa: "Es una auténtica locura, un regalazo"

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida, pero en Barbastro, sin estación, habrá pasado dos eneros seguidos el tren del Barça. "El año pasado todo el mundo pensaba que era algo inimaginable e irrepetible. Es increíble. La historia se repite 365 días después", sonríe Josan Fierro (Barbastro, 1973), el presidente de un club que este 2024 celebró el 75º aniversario y que suma dos cursos en la extinta Segunda B y dos en Segunda Federación, el pasado y el presente.

El estadio de Barbastro se llenará este sábado con 6.000 almas para recibir al Barça, más de un tercio de la población de este municipio que se reivindica como pueblo: a 45 minutos de Huesca y a 45 minutos de Lleida, tan, tan caluroso en verano y tan, tan frío en invierno. Será el primer partido del 2025 para el equipo, que cerró el 2024 contra el Gernika, el Izarra y el Ejea.

Más que Julio Iglesias

Se han imprimido más de 180 acreditaciones de prensa: los partidos normales no superan los cinco periodistas. Ni los 500 aficionados. "Es una auténtica locura. En un partido normal tenemos una ambulancia y algunos policías locales o guardias civiles y habrá 150 agentes entre todos los cuerpos. Incluso antidisturbios o especialistas en explosivos. Cuando me lo dijeron pensé que nos estábamos volviendo locos porque es un partido de fútbol, pero es que aquí no hay actos de esta envergadura", argumenta Fierro.

Los dos encuentros con el Barça son, de lejos, los dos eventos más multitudinarios de la historia de ciudad, por encima de conciertos de nombres como Celtas Cortos o Julio Iglesias. La ciudad aún recuerda la visita del Barça B de Guardiola en el playoff de ascenso a Segunda B de 2008.

Escoltados por la policía

El partido del año pasado, el 7 de enero, fue más ajustado de lo esperado: el Barça no consiguió el 1-3, de penalti, hasta el minuto 88 y sufrió hasta el final porque el Barbastro hizo el 2-3 definitivo en el 93. "Si el partido dura un poco más igual damos la sorpresa", dice. "Cuando hablamos de revancha lo decimos en broma. No es nuestra guerra. Tenemos claras las diferencias, pero el equipo saldrá a competir", añade Fierro.

Raphinha marca uno de los goles del Barça en Barbastro en el partido de Copa del año pasado. / FCB

Entonces vivió el partido desde el césped porque era el delegado del equipo: "Hablé con un jugador del Barça y me decía algo así como que nosotros venimos aquí porque tenemos que jugar y encima tenemos que ganar obligatoriamente, pero lo que es apetecer como que no". "Vivimos cosas que nunca habíamos visto, cosas que no nos podíamos ni imaginar, como llegar al campo escoltados por la policía. Fue un día espectacular. Fue una locura. Y tener la suerte de que se vuelva a repetir es una cosa increíble", acentúa.

"Me pregunto qué posibilidades hay en la vida de llegar a compartir una comida o un partido con personas como Deco o Bojan. ¿Quién me iba a decir que iba a tener a posibilidad de compartir comida y palco con un campeón del mundo como Joan Capdevila?", sigue. El Barbastro eliminó al Espanyol en la ronda anterior.

Ingresos de 350.000 euros

El club aún no tiene confirmada la presencia de Laporta, pero él tiene claro qué le diría. "A ver si me puede adelantar ni que sean 200 puestos en la lista de espera para tener asiento en el Camp Nou. A ver si me echa un cable", sonríe. Es socio desde hace años. Cada vez que habla con sus sobrinos le dicen que tiene que pedir una camiseta de Lamine Yamal, aunque son del Madrid. El partido es "un regalazo", sobre todo para los niños: "De tenerlos en los cromos o en el FIFA a estar a diez metros". Y también es un regalo en lo económico para una entidad con un presupuesto de 500.000 euros.

"Los ingresos por este partido pueden llegar fácil hasta los 350.000 euros, aunque los gastos también son muchos. Pero lógicamente es una inyección muy importante. E incluso más en lo social que en lo económico". Hace unos días una mujer mayor le paró en la cola del Mercadona y le dijo que tenía ganas de conocerle en persona porque lleva días viéndole en los periódicos y en la televisión.

En furgoneta

Los dos encuentros ante el Barça son los dos mejores regalos de Reyes de la vida de Javito López (Huesca, 1998), incluso por encima de una PlayStation. Es uno de los dos únicos jugadores del equipo que han jugado en Segunda División, con 16 partidos entre los dos. Hace ya mucho. Es el capitán aunque este apenas es su segundo año, en una muestra de la volatilidad de este fútbol: quien comparte su contacto lo tiene guardado como Javito Cacereño, su antepenúltimo equipo. Son varios jugadores de Zaragoza y Huesca: van a Barbastro en una furgoneta del club de nueve plazas. El año pasado dormía en el parking del LIDL de Huesca, punto de encuentro.

Recuerda el encuentro del ante el Barça con algo de "rabia" y ha hablado mil veces con un compañero de un cabezazo que pudo ser el 2-2, pero también con la felicidad de un día extraordinario. En el túnel de vestuarios estaba en shock: "Nos mirábamos medio en broma como diciendo 'hostia, mira quien tienes al lado'". Se fijó en Araújo, "mucho más grande de lo que creía".

No consiguió ninguna camiseta azulgrana, asignatura pendiente para este sábado, pero sí atesora un sinfín de fotos. Se las pasó a un familiar cual copia de seguridad. "Alguna gente me ha dicho joder, otra vez el Barça. ¿Pero cómo que otra vez? Es una cosa que jamás pensábamos que íbamos a vivir y que habrá pasado dos años seguidos", reivindica. "Ojalá el partido de Reyes de todos los años sea un Barbastro-Barça", afirma el presidente.