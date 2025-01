El Real Murcia se lleva el derbi solidario ante el UCAM

Hubo que esperar hasta el final del partido para que se decidiera el amistoso benéfico entre el UCAM y el Real Murcia. Terminó 1-1, tras los goles de Silvente y Bruno Partal, este último en tiempo de descuento y ya en la tanda de penaltis venció el cuadro grana por 4-3.

Ambos equipos convocaron a treinta jugadores para el choque, lo que confirmaba que tanto para Javi Motos como para Fran Fernández este partido era un entrenamiento con público. En el caso del preparador grana, consciente de que el domingo tendrá otro amistoso ante el Imperial, su principal objetivo era que no se le cargaran las piernas a unos jugadores que habían regresado de sus vacaciones navideñas el día anterior.

Fran Fernández hizo una mezcla de titulares, con jugadores como Pedro León, Pedro Benito o David Vicente, con suplentes y jugadores que parece que tienen las puertas abiertas del club en este mercado invernal, como el caso de Larrea. Ninguno de los jugadores disputó más de 45 minutos y ninguno mostró síntomas de lesión ni de molestias, por lo que el gran objetivo para el técnico almeriense lo consiguió.

El gol del Real Murcia / Prensa Real Murcia

Eso sí, el partido fue más bronco de lo esperado y ocurrió lo que nadie esperaba que pasara. Ambos equipos se quedaron con diez hombres antes de que se llegara al descanso. Una dura entrada de Alberto González, que llevaba menos de diez minutos sobre el verde, a Amín fue el detonante. Esa dura acción provocó una tangana en la que se vieron envueltos muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos conjuntos. David Vicente y Ale Marín vieron la cartulina roja como culpables de la trifulca que se había provocado, eso sí, David Vicente ya había sido sustituido y ambos equipos siguieron jugando con un hombre menos. Unas imágenes que eran lo último que se podía esperar un día así.

El partido no tuvo ritmo, como era de esperar. Eso sí, en los primeros cinco minutos, con las ocasiones de Pedro León para el Real Murcia y Ale Marín para el UCAM, parecía que se viviría un choque más trepidante y con más ritmo de lo que en realidad se vio, sobre todo en el primer tiempo. El primer tiempo, a excepción de la desagradable tangana ya comentada, de un par de acercamientos con el peligro de los universitarios, sobre todo el chut del canterano Alexis, y de las internadas por banda izquierda de un participativo Kenneth Soler, no tuvo nada más destacable y no hubo goles en el primer tiempo.

El segundo tiempo sí que tuvo un poco más de velocidad en el juego y también más llegadas. El hecho de que se jugara diez contra diez aumentaba los espacios y ambos conjuntos pisaron más el área rival. La primera ocasión de la reanudación fue del UCAM en un balón parado que Silvente, muy atento, consiguió finalizar y el esférico se estrelló en el palo; fue el aviso del único tanto que habría en el encuentro. Balón en profundidad al delantero, ex del Real Murcia, entre otros, y ante la salida de Saba, le cruzó el balón con un toque sutil.

El Real Murcia lo intentó a partir de ahí y conseguió el empate en el último minuto del partido en un disparo lejano de Bruno Partal. El partido benéfico se decidió por la tanda de penaltis y ahí se llevó el gato al agua el cuadro murcianista por 4-3, gracias a que Gazzaniga detuviera dos penas máximas y Carlos Rojas anotara el penalti decisivo.