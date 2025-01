Felipe Valerio: "Estamos todos juntos en este barco y saldremos juntos de esta"

ElPozo Murcia dará comienzo al 2025 midiéndose en casa al Jimbee Cartagena este sábado a las cinco de la tarde. Los murcianos se han marcado como propósito de año nuevo salir de la crisis con la que cerraron el 2024. Los murcianos arrastran una racha de cinco encuentros sin ganar, una situación que casi lleva a la destitución de Dani Martínez.

El mes de diciembre no ha sido nada fácil para ElPozo Murcia, porque de hecho, no van a querer recordarlo nunca. Desde la eliminación en Copa del Rey ante el Betis, el conjunto murciano ha ido de mal en peor, cayendo en sus cuatro siguientes encuentros de temporada regular. El técnico, Dani Martínez, anunció en la rueda de prensa previa al duelo ante Sala 10, que si volvían a perder dejaría su puesto a disposición del club.

La entidad murciana, tras la derrota, mandó un comunicado vía twitter anunciando que el de Tarrasa sigue siendo entrenador de ElPozo Murcia, y que mantienen total confianza en el catalán. Hoy, en rueda de prensa, el club ha elegido al capitán, Felipe Valerio, para hablar de la situación que atraviesa el equipo: "Fue un momento difícil, estaba un poco nervioso”, dijo en alusión a las declaraciones de su entrenador antes de la derrota en Zaragoza, para después puntualizar que “nosotros estamos con él. Después del partido hablamos, estamos todos juntos y de este momento complicado tenemos que estar todos en el mismo barco y salir de esta todos juntos", incidió.

Felipe Valerio sabe perfectamente en qué situación se encuentra el club en estos momentos. El brasileño está convencido de que van a salir de esta y que todo quedará en el olvido. "Desde el partido ante el Betis, que estamos en una mala racha, no competimos como queremos. En el último encuentro lo hicimos bien, pero no salió, y no es por falta de ganas ni de competitividad, sino que es falta de acierto. Estamos en un mal momento, pero sé que vamos a salir de esta situación todos juntos", afirmó el futbolista brasileño.

Los murcianos pueden acabar con la mala racha y hacerlo a lo grande venciendo a Jimbee Cartagena en el primer partido en casa del 2025. ElPozo Murcia ya tenía ganas de revancha después de la trágica conclusión de la campaña pasada, cayendo en la final ante los cartageneros. "Sabemos que es un partido complicado, es un derbi, y el encuentro más importante para nosotros hasta la fecha, por eso tenemos que darle la importancia que se merece", comentó Felipe Valerio.

El 2024 de ElPozo Murcia se puede mirar desde dos perspectivas, una que fue un gran año donde llegó a la final de la Copa de España y a la final de la Liga, pero también se puede mirar desde el punto negativo, donde los murcianos no lograron levantar ninguno de esos dos títulos a los que optaban. "Para mí no ha sido un buen 2024, hemos llegado a dos finales y las hemos perdido, yo quería ganar un título con ElPozo. Espero que este 2025 podamos levantar una copa y así poder cumplir mis objetivos con este equipo", dijo Felipe Valerio.

También acabó diciendo que sería muy bonito poder hacerse con la Supercopa de España, que se disputa en tres semanas, y así hacer olvidar esta mala racha. Pero también ha recalcado que él no se centra en eso, sino que va partido a partido y su mirada está puesta, primero en el partido ante Jimbee de esta semana, y después en el de Osasuna de la siguiente.

ElPozo Murcia, que no acabó bien el 2024, espera comenzar mejor el nuevo año y poner fin a esta crisis de derrotas que está viviendo. Dani Martínez tendrá que ir con todas este sábado ante el Jimbee después de ver que tanto jugadores como directiva siguen creyendo y apostando en él, al menos de puertas para afuera.