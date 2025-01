Un clásico en Murcia para abrir 2025

El UCAM Murcia CB arranca 2025 esta noche (20:30 horas, Movistar Deportes 2) en el Palacio de los Deportes con un plato fuerte, un duelo convertido en clásico por los enfrentamientos que se han vivido entre los universitarios y el Unicaja Málaga en las tres últimas temporadas. Después de vencer al Covirán Granada el pasado sábado en el cierre de ese maravilloso 2024, llegan dos partidos en apenas 48 horas, puesto que los de Sito Alonso visitarán el sábado al Baxi Manresa (18:00). En juego está la clasificación para la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria, que está muy difícil para el equipo de Murcia, que debería ganar los cuatro encuentros que restan de la primera vuelta para poder tener opciones. Incluso con tres podría valer, pero para ello tiene que vencer hoy a un rival que está a un solo triunfo de lograr el pasaporte.

El Unicaja se han erigido como una ‘bestia negra’ de los murcianos en Murcia. Los malagueños han convertido el Palacio, donde ganaron la Supercopa en septiembre, en su ‘Martín Carpena’, aunque el último precedente del curso pasado salió cara para el UCAM. Fue en las semifinales de la Liga ACB, donde los de Sito Alonso salieron triunfadores después de ganar los tres partidos a domicilio y perder los dos en casa. «Solo hemos sido vencedores contra el Unicaja en el play off, pero que nos quiten lo bailao. En el resto de ocasiones hemos estado cerca, pero para ganarles tienes que hacer todas las cosas bien. No podemos competir con ellos si no nos exigimos un nivel de mucho sacrificio en cada jugada. Eso no va a faltar y teniendo eso, todo puede pasar, pero en todos los enfrentamientos que hemos tenido nos han quitado, por ejemplo, el sueño de jugar una final de Champions, de llegar a la Final Four y nos lo hemos encontrado también en la Supercopa», recordó Sito Alonso en la previa del encuentro.

El Unicaja llega a Murcia después de ganar sus dos últimos duelos, frente a Baskonia y Río Breogán, y de vencer también en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Atrás quedó una ‘mini crisis’ de dos derrotas consecutivas, ambas en liga, contra Real Madrid y Gran Canaria. Su balance de 10-3 le convierte, junto al Valencia Basket, en el equipo más en forma del baloncesto ACB. «Valencia y Unicaja están mostrando un nivel muy superior al resto y eso hace difícil cómo atacar sus pequeñas debilidades, si es que las tienen. Vamos a tratar de aprovecharnos del apoyo de la afición y seguir con el ímpetu que tenemos de mejora en casa porque es muy importante para nosotros. Ese factor de jugar en el Palacio nos va a ayudar a ganar a uno de los favoritos como es el Unicaja», explicó el técnico murcianista sobre un partido donde se registrará una buena entrada de público debido a la expectación que ha levantado el choque y también por estar en fechas navideñas.

La enfermería se despeja

El encuentro enfrenta a los dos equipos que menos movimientos realizaron en el pasado mercado de verano. Ambos apostaron por la continuidad, aunque las bajas por lesión provocaron que la pasada semana llegara un alero, DJ Stephens, quien hoy jugará su segundo partido con el UCAM. El técnico y la dirección deportiva, pese a las carencias en el tiro exterior de la plantilla, optaron por otro jugador que aporta físico debido también a los problemas en el rebote que está teniendo. «Es lógico lo que le sucedió a DJ Stephens en su primer partido. Solo había realizado dos sesiones y tuvo un percance médico que le lastró un poco de capacidad física. Pero tras tres días estará mejor, aunque estoy contento con lo que ofreció ante el Granada, que es para lo que le hemos fichado, para aportar capacidad física, juego por el encima del aro y energía», explicó un entrenador que hoy podría contar ya con Howard Sant-Roos, quien ha recibido el alta médica, aunque Sito Alonso no desveló si entrará en la convocatoria porque «tenemos la incertidumbre del nivel físico» que puede ofrecer debido a que ha estado un mes de baja. Por tanto, ya solo queda en la enfermería el pívot sueco Simon Birgander, a quien aún le restan unas semanas para volver a competir.

El Unicaja, que cuenta con una rotación interior sobresaliente, se presenta en Murcia con Nihad Djedovic como único jugador con problemas físicos. El resto están a disposición del entrenador, quien tendrá que realizar dos descartes, que podrían ser el escolta y Olek Balcerowski. Los malagueños tienen el cuarto ataque de la liga (88,23 puntos) y son segundos en asistencias (20,85). Aparecen cuartos en recuperaciones (9,00), estadística que lidera el UCAM.