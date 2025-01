Las bajas, el principal trabajo del Real Murcia en el mercado que arranca hoy

Felipe Moreno está muy contento con la plantilla que se formó el pasado mercado veraniego y el empresario cordobés reconoció antes de que acabara el año que no esperaba que hubiera muchos movimientos en forma de llegadas al Real Murcia en la ventana de invierno que se abre hoy. Asier Goiria y su equipo trabajan sobre todo en la incorporación de un lateral izquierdo; ese puesto sí que es necesario y tendrán que ver si las dos posiciones más susceptibles de ser mejoradas, como son el extremo diestro o el puesto de 9, se refuerzan o se apuesta por lo que ya hay. En esas posiciones solo se firmará si de verdad se mejora lo que hay; no es necesario fondo de armario. Además, ya tiene la primera alta con la recuperación de Isi Gómez tras superar su lesión.

Lo que sí tiene trabajo y va a tener desde hoy, que es cuando se abre el mercado invernal y se alargará hasta el próximo 3 de febrero, es en las bajas del equipo. La plantilla es muy larga y varios futbolistas han perdido el sitio o directamente nunca lo encontraron.

Isi deja sin sitio a Larrea

La recuperación del mediocentro madrileño de 29 años, unida a la confianza que le tiene Fran Fernández a Jorge Yriarte y a la presencia de Boateng y Moha, haría que el papel de Larrea, que ya ha sido testimonial en el primer tramo de liga, pasara a residual si no saliera en este mercado invernal. Sería el cuarto mediocentro, que si metemos en la ecuación a Joao Pedro Palmberg, que ha tenido minutos en ese doble pivote, sería el quinto. Para que tuviera minutos Larrea tendría que tener una plaga de lesiones muy importante el conjunto murcianista, por lo que su salida en este mes de enero es un hecho.

Ben Knight, inadaptado

Otro que tiene más de un pie fuera del club es Ben Knight. El extremo diestro inglés fue de los jugadores que más ilusionaron a la parroquia murcianista en el pasado mercado veraniego, pero su papel en el equipo ha sido muy discreto. Ha dejado detalles de ser un jugador de mucha calidad, pero no se ganó la confianza de Fran Fernández. No juega desde el pasado 16 de noviembre y en total no suma ni 100 minutos, unos datos que hacen inviable su continuidad.

Cadorini, Joao Palmberg, Larrea, Kenneth Soler y Ben Knight podrían salir de la plantilla

Kenneth Soler, plaza senior

El Real Murcia tiene todas las plazas sénior ocupadas. Dependiendo de si el lateral zurdo es sub-23 o tiene más edad, uno de los jugadores que pueden salir es el extremo Kenneth Soler. Tiene muy complicado jugar, ya que en su puesto están Loren Burón y Antonio Toral, dos de los jugadores más destacados del equipo en la primera vuelta. Esta situación, unida a las lesiones que arrastra, podría precipitar la salida del jugador que ha llegado a la capital del Segura cedido por el filial del Espanyol.

Decisión sobre los brasileños

Para terminar, Fran Fernández y Asier Goiria deben decidir qué hacer con Cadorini y Joao Pedro Palmberg. En el caso del primero son muchas las llamadas las que está recibiendo su agente de equipos que quieren su cesión para la segunda vuelta. Ahora mismo tiene delante al recuperado Alcaina, a Carrillo y a Pedro Benito. Si el técnico almeriense apostara por jugar con dos delanteros y no se firmara a ninguno más, el ex de Inter de Portoalegre tendría minutos, pero si no se cumplen estas premisas, una de las grandes apuestas de Felipe Moreno puede pasar una segunda vuelta con poco protagonismo. El interior tiene el mismo problema que su compatriota, ya que donde mejor puede rendir tiene delante a Juan Carlos Real y Pedro León. El club deberá decidir si apostar por ellos o que tengan minutos en otro lugar para ver si se convierten en lo que desea el máximo mandatorio de la entidad grana.