El ‘virus FIFA’ se agrava

Cuatro futbolistas no estarán desde mañana en los entrenamientos de la semana, de cara a preparar el partido ante el Levante. Se sabía que no estarían ya ni Vukčević, que ha sido convocado por la selección absoluta de Montenegro, ni los porteros Pablo Cuñat Campos y Jhafets Reyes, que han sido llamados por las selecciones sub-21 y sub-20 de España y Ecuador, respectivamente. La noticia es que se ha unido una cuarta baja para el cuadro albinegro. Nikola Sipcic también ha sido convocado con la selección de Montenegro, sustituyendo a un compañero lesionado, y se une a su compatriota, el lateral zurdo, para jugar mañana ante Islandia y el próximo lunes, que su selección se medirá a País de Gales. Ambos futbolistas estarán con la selección montenegrina y no volverán a poder entrenar con el Cartagena hasta el miércoles de la próxima

La baja más sensible, sin lugar a dudas, es la de Pablo Campos que en Elda, junto al ‘Pocho’ Román fueron los héroes de la victoria. El portero, que tuvo varias intervenciones decisivas para evitar que el cuadro azulgrana, viaja hoy a Escocia de cara al partido de mañana. El día 10, se medirá a Hungría en tierras magiares, un problema para Abelardo, que hasta el jueves de la próxima semana no podrá contar con él, teniendo que jugar el siguiente domingo en Oviedo.

Lo más preocupante, el tema puramente deportivo para el Cartagena, es que los parones por selecciones son habituales y esta temporada están fijados, además del actual, otro en octubre, uno más en noviembre, otro en marzo y ya el de junio. Esta es otra variable, que debe tener en cuenta en estos momentos que sigue peinando el mercado de fichajes. n