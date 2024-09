Julián Calero regresa al Cartagonova

Tras la jornada de descanso, el Cartagena vuelve hoy a los entrenamientos pensando ya en el encuentro del próximo domingo a las 16.15 correspondiente a la cuarta jornada liguera ante el Levante, uno de los favoritos al ascenso y que de momentos se mantiene invicto, con un triunfo y dos empates en los primeros tres encuentros.

Será un encuentro especial tanto para el cuadro albinegro como para Julián Calero, técnico ahora del Levante y que regresa a la ciudad trimilenaria tan solo dos meses después de anunciar que no quería extender su contrato y poner rumbo a Valencia para iniciar otro proyecto

Julián Calero fue técnico del Cartagena durante 279 días, dirigió al equipo en 36 partidos, sustituyendo a Víctor Sánchez del Amo, y sumó 15 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Pero sobre todo logró una gesta como fue la permanencia, que se recordará para siempre.

En su despedida tuvo palabras muy bonitas con el club y la ciudad a la que visita este domingo: «A las dos semanas de llegar me enamoré de la ciudad, me enamoré del estadio, me empecé a enamorar de la gente y me enamoré hasta las trancas. Por un lado, tenía el corazón y por otro, la cabeza y la entorno». Finalmente, decidió marcharse, pero dejó una historia que es muy difícil que se vuelva a repetir. El domingo volverá a esa ciudad de la que se enamoró, pero con la intención de llevarse los tres puntos y mantener a su equipo invicto una jornada más.

Cara y cruz con los antiguos ex

El último ex técnico albinegro que regresó al Cartagonova fue Luis Carrión y este partido también invita al optimismo al aficionado cartagenerista. El pasado 22 de abril, dirigiendo al Oviedo llegó a Cartagena y el cuadro portuario, en un gran partido, venció 2-0.

No fue el único ex entrenador que se midió al cuadro que ahora dirige el ‘Pitu’ Abelardo la pasada temporada. Borja Jiménez, que estuvo llevando las riendas del equipo que preside Paco Belmonte en la temporada 2019-2020, también vino al Cartagonova la pasada campaña y con un mal recuerdo para el cuadro albinegro. Fue en el peor momento de la temporada, cuando el equipo cartagenerista no conseguía sumar y se encontraba en última posición, y el Leganés, que es donde continúa ahora el técnico abulense, ganó con comodidad por 0-3

Gustavo Munúa, que fue el entrenador del club portuario durante un año y medio entre 2018 y 2019, también se enfrentó al Cartagena la pasada temporada en el estadio Cartagonova con el Real Murcia, pero fue en un encuentro amistoso, concretamente en el Carabela de Plata. Ese día el Cartagena fue superior al cuadro grana, ganó 3-1 y se alzó con su torneo veraniego.

Ahora regresa como rival Julián Calero y es cierto que al técnico madrileño medirse al equipo que entrenó la temporada pasada, de momento, no se le ha dado bien. El año pasado con el cuadro albinegro se enfrentó al Burgos, con el que hizo historia tras un inicio liguero espectacular, y perdió ambos encuentros, 0-3 en Cartagena y 3-0 en Burgos. n