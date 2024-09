Goiria: "Viendo los fichajes que hemos traído, me pongo un 7,5 de nota"

Acabado ya el mercado de fichajes, de nuevo de lo más intenso para el Real Murcia, Asier Goiria solo puede sacar cosas positivas de una ventana que ha traído hasta 17 fichajes a Nueva Condomina. «Ha sido una gozada», explicaba el vasco, para el que «la oportunidad» que está viviendo en el club grana supera a cualquier tipo de presión. «De una cosa mala», decía al ser cuestionado por esa exigencia, «vamos a sacar una positiva», continuaba, mostrándose completamente «ilusionado» por la plantilla que ha logrado construir.

Está tan feliz Asier Goiria con la planificación realizada por la dirección deportiva este verano que no duda en ponerse «una nota de 7,5». «Siendo conscientes de los nombres que hemos traído, algunos de ellos perseguidos desde el inicio, estamos contentos e ilusionados», continuaba el ex del Amorebieta, a quien ni la derrota del domingo a manos del Yeclano ha cambiado la opinión. «No me hace dudar el partido del domingo», indicaba de forma tajante. «Quiero que vayamos creciendo y que la afición se sienta orgullosa de su equipo».

Asumiendo riesgos

Esa es la meta ahora del Real Murcia. Después de un mercado intenso, en el que se ha revolucionado la plantilla con hasta 17 fichajes, Asier Goiria considera que ahora se entra en un «proceso de construcción para llegar a lo que todos queremos». «Sabemos que necesitamos tiempo para que la gente se adapte», destacaba, asumiendo cualquier responsabilidad después de que algunos de los fichajes hayan llegado prácticamente con la liga ya empezada y otros anden faltos de ritmo al venir de superar lesiones de gravedad.

"Asumo que hay fichajes que han llegado tarde, pero hay ciertos riesgos que hay que correr"

Solo el tiempo dirá si la decisión de Goiria de apostar por un buen número de jugadores con problemas físicos es acertada o no, pero de momento, el director deportivo grana dijo que «hay ciertos riesgos que hay que asumir».

Entre los riesgos que ha corrido en este mercado también aparece la decisión de no reforzar el lateral derecho con un segundo jugador para ese puesto. Ayer, Goria no dudaba en explicar su decisión, dejando claro que «no íbamos a fichar por fichar».

«Con la plantilla que hemos creado, con dos laterales derechos que han jugado de laterales izquierdos en el fútbol profesional, o con Antxón Jaso y Andrés López, que también pueden actuar en esa posición, lo que no íbamos a hacer es fichar por fichar. No nos hacía falta meternos en algo que no nos ilusionara o no nos llenara».

Siguiendo con los nombres propios, Goiria también se refirió a cómo se ha gestionado la lesión de Isi Gómez, que la pasada semana pasaba por el quirófano después de varios meses arrastrando problemas en el tobillo. «Isi es un jugador importantísimo para nosotros. Lo hemos intentado coordinar de la mejor forma posible. Se apostó por un tratamiento conservador que no ha funcionado, por lo que ahora se ha decidido operarle. Deseamos que se recupere lo antes posible porque le esperamos con los brazos abiertos», decía. El centrocampista madrileño, estará unos cuatro meses de baja, por lo que se le ha retirado la ficha. Solo podría jugar después de enero si el club consigue liberar una ficha sénior.

«Sin locuras»

La baja de Isi obligó al Real Murcia a firmar hasta el último día. Moha, que será el encargado de sustituir al madrileño, y el delantero Raúl Alcaina eran los últimos fichajes en incorporarse a una plantilla que cuenta con hasta 16 incorporaciones, 17 si se cuenta la ampliación de la cesión de Carlos Rojas. Pese a renovar completamente el equipo, el vasco habla de un mercado «sin locuras, tal y como dije cuando llegué». Destacando que lo más difícil ha sido «mantener la tranquilidad cuando todo el mundo se pone nervioso cuando no llegan jugadores», explicaba además que se ha seguido «una hoja de ruta clara».

"Estamos en proceso de construcción, por lo que la derrota del domingo en casa no me hace dudar"

«Queríamos jugadores con capacidad física y meter talento y calidad, porque eso es necesario en esta categoría y más en un campo como el nuestro». Al final en el primer equipo tenemos 22 jugadores. Hemos fichado gente con experiencia y ambición, además de algunos polivalentes. Estamos satisfechos, contentos e ilusionados, y con ganas de que todo esto vaya bien». Incluso destacaba que «hay jugadores que tenían ofertas de Segunda y al final han querido venir, lo que hay que agradecerles».

Cerrados hasta enero

Por último, aunque está abierta la puerta de poder firmar a jugadores en paro, Asier Goiria dejó claro que «estoy muy satisfecho y confío en esta plantilla, por lo que puedo garantizar que estamos cerrados hasta el mercado de invierno».