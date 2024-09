La vida sigue igual en el Real Murcia

Fue Fran Fernández el que se sentó el domingo en la sala de prensa de Nueva Condomina para analizar la derrota de su Real Murcia frente al Yeclano Deportivo. Pero bien podría haber sido Gustavo Munúa o Pablo Alfaro el protagonista de esa intervención. De hecho, el ahora técnico del conjunto grana no dudó en soltar la misma cantinela que vienen escuchando los aficionados murcianistas desde hace varios años. «Nos han pesado los nervios», decía el almeriense para explicar el pinchazo en Nueva Condomina, mismos nervios y misma presión a la que ya han recurrido infinidad de ocasiones otros, pero que no sirven para ocultar el mal juego y las malas sensaciones que se vieron sobre el campo.

Porque, pese a que el Real Murcia está estrenando temporada, la vida sigue igual en Nueva Condomina. Primer partido en casa, primera derrota. Pero el pinchazo con el Yeclano no fue lo peor. Lo peor fue el mal juego y la sensación de poca preparación, como ocurrió en la ejecución de las distintas acciones a balón parado; lo peor fue que el Real Murcia, tras 18 fichajes, parece seguir siendo el Real Murcia del pasado curso, un Real Murcia que cerró los noventa minutos con una sola ocasión, la del disparo al larguero de Juan Carlos Real; un equipo grana que a las primeras de cambio se deshizo en el centro del campo; un conjunto demasiado endeble por las bandas y en el que el delantero, otra vez Carrillo, no tuvo nada de protagonismo.

Fran Fernández, como sus antecesores en el banquillo, recurrió a la presión del debut para explicar el pinchazo

Con todos esos ingredientes, entra ahora el Real Murcia en la fase de la paciencia, del dejar trabajar para acoplar a los dieciocho fichajes, algunos de ellos recién llegados; otros en la enfermería, sin embargo, después de toda una pretemporada, los granas han iniciado la liga con más deberes por hacer de los que se esperaban.

No ha ayudado la apuesta de Asier Goiria, director deportivo grana, por futbolistas que llegan sin ritmo de competición al superar periodos largos de inactividad por lesiones. De hecho, Boateng, por ejemplo, todavía no ha podido debutar en liga, y en pretemporada no sumó demasiados minutos. Otro de los que sigue a cero, aunque llega con la etiqueta de titular, es Jorge Mier. Algo parecido ocurre con Salvejich, que el domingo, pese a la baja de Alberto González en el centro de la defensa, no disputó ni un minuto a la espera de que pueda coger la forma física.

Y a eso se añade dos problemas más. Por un lado, las posiciones más importantes ahora mismo están cojas. La baja de Isi Gómez ha abierto un boquete en el centro del campo que tendrá que llenar Moha, quien no se incorporó hasta ayer, al ser firmado en el último día del mercado. Y lo mismo ocurre con Alcaina, quien competirá con Carrillo y con el que habrá que cruzar los dedos para que ya pueda estar disponible el próximo fin de semana. Y por otro, hasta tres futbolistas de la plantilla no han jugado nunca en el fútbol español, como son los casos del británico Knight y los brasileños Cadorini y Palmberg.

El balón al palo de Real fue la única aportación ofensiva de los granas ante el Yeclano

Con tantos frentes abiertos, Fran Fernández afronta una segunda pretemporada dentro de la propia competición liguera, y, aunque todo parecía más sencillo después de ganar al Sevilla Atlético, con la derrota en casa frente al Yeclano Deportivo no ha tardado en sonar el runrún que siempre rodea a un equipo de la ambición del Real Murcia y que está bajo sospecha por la falta de resultados en verano.

Y es que, en el duelo regional, los granas, al margen de la típica falta de acople, fallaron en cosas que hacen surgir los fantasmas del pasado. Apenas fueron capaces de hacer circular el balón, se vinieron abajo a las primeras de cambio, viéndose superados notablemente en el segundo tiempo, y nunca apareció su versión ofensiva. Incluso Fran Fernández no estuvo fino en su debut en NC. Sus cambios tras el descanso fueron como una losa para un equipo que pagó la falta de personal en el centro del campo. Solo es una derrota, pero en el Real Murcia, los aficionados ya están acostumbrados a que las derrotas no vengan solas.