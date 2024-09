El Real Madrid se queda sin centro del campo en el parón y la nostalgia por Kroos aumenta

"Nunca viene bien un parón de selecciones", afirmaba Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, después de vencer al Betis y antes de perder a trece jugadores en la ventana internacional. Al final serán once, después de que Ferland Mendy, con molestias en la tibia derecha, y Aurelien Tchouaméni, con una lesión en el pie izquierdo, hayan regresado de la concentración Francia a las primeras de cambio. "Lo único que pido en estas fechas es que no tengamos lesión". Un deseo del italiano que no se ha cumplido. Todavía puede ser peor cuando pasen los partidos programados.

Momento de la expulsión de Mendy contra el Mallorca. / Francisco Ubilla / AP

¿Cuándo vuelven Mendy y Tchouaméni?

Las bajas de Mendy y Tchouaméni tuvieron lugar en la fase de entrenamientos con los 'Bleus'. Llegaron al poco de conocerse la ausencia más grave de las recientes. No es otra que la lesión de Ceballos, quien sufrió frente al Betis un "esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho". Un diagnóstico oficial del Real Madrid que se traducirá en, al menos, dos meses de baja.

La recuperación de Mendy será rápida, porque hará trabajo de recuperación en Madrid y estará, casi con toda seguridad, disponible para el encuentro del sábado 14 de septiembre, posterior a la ventana internacional. El lateral se descargará de minutos en una temporada en la que los de Ancelotti pueden terminar con 70 partidos en las piernas.

Revierte una mayor preocupación el estado de Tchouaméni, porque su lesión es en el pie izquierdo, una parte que ya tuvo afectada la temporada pasada con un proceso que le impidió jugar la final de Champions. Por el momento, el Real Madrid no ha emitido un parte médico oficial de los dos internacionales franceses. En la concentración gala solo se ha quedado Kylian Mbappé como representante madridista.

Camavinga y Bellingham mejoran las previsiones

Ancelotti estará pendiente del delantero y también de Carvajal, Modric, Güler, Lunin, Brahim, Vinicius, Rodrygo, Militao, Endrick y Valverde. Los que más le preocupan son estos cuatro últimos jugadores, "porque a los que viajan a Sudamérica siempre les cuesta regresar bien. Los jugadores están acostumbrados a jugar en todo momento, pero solo pido que vuelvan todos bien".

Partidos de los internacionales del Real Madrid Mbappé : Francia-Italia (viernes 6, 20:45 h) y Francia-Bélgica (lunes 9, 20:45 h)

: Francia-Italia (viernes 6, 20:45 h) y Francia-Bélgica (lunes 9, 20:45 h) Carvajal: Serbia-España (jueves 5, 20:45 h) y Suiza-España (domingo 8, 20:45 h)

Serbia-España (jueves 5, 20:45 h) y Suiza-España (domingo 8, 20:45 h) Modric: Portugal-Croacia (jueves 5, 20:45 h) y Croacia-Polonia (domingo 8, 20:45 h)

Portugal-Croacia (jueves 5, 20:45 h) y Croacia-Polonia (domingo 8, 20:45 h) Güler: Gales-Turquía (viernes 6, 20:45 h) y Turquía-Islandia (lunes 9, 20:45 h)

Gales-Turquía (viernes 6, 20:45 h) y Turquía-Islandia (lunes 9, 20:45 h) Lunin: Ucrania-Albania (sábado 7, 20:45 h) y República Checa-Ucrania (martes 10, 20:45 h)

Ucrania-Albania (sábado 7, 20:45 h) y República Checa-Ucrania (martes 10, 20:45 h) Brahim: Marruecos-Gabón (viernes 6, 20:00 h) y Lesoto-Marruecos (lunes 9, 20:00 h)

Marruecos-Gabón (viernes 6, 20:00 h) y Lesoto-Marruecos (lunes 9, 20:00 h) Vinicius, Rodrygo, Militao y Endrick: Brasil-Ecuador (sábado 7, 03:00 h) y Paraguay-Brasil (miércoles 11, 02:30 h)

Brasil-Ecuador (sábado 7, 03:00 h) y Paraguay-Brasil (miércoles 11, 02:30 h) Valverde: Uruguay-Paraguay (sábado 7, 01:30 h) y Venezuela-Uruguay (miércoles 11, 00:00 h)

Ahora mismo, el italiano tiene cuatro bajas en el centro del campo. Además de las comentadas de Tchouaméni y Ceballos, las de Camavinga y Bellingham. Camavinga se lesionó antes de la final de Supercopa, el 13 da agosto, y ni siquiera ha debutado esta temporada. Sufrió un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que, en principio, no le iba a permitir volver hasta octubre. Sin embargo, su evolución está siendo positiva y podría anticiparse su regreso.

Las sensaciones de Bellingham también son buenas. El inglés se lesionó en un entrenamiento el viernes 23 de agosto "en el músculo delgado plantar de su pierna derecha". Como curiosidad, solo el 10% de la población posee esta membrana. El primer diagnóstico situó el regreso a los terrenos de juego del mediocentro para finales de septiembre. El futbolista publicaba estos días un mensaje en redes sociales con la fecha del cinco de este mes, que podría avanzar su regreso al trabajo para apurar los plazos.

Carlo Ancelotti, en el entrenamiento del Madrid. / EFE / J.P. Gandul

Ancelotti plantea un cambio de sistema

En el Real Madrid hay una mezcla de prudencia y ansiedad. No quieren que se repitan episodios como los del año pasado, en los que el conjunto blanco padeció una plaga de lesiones graves, sobre todo en forma de roturas de ligamentos cruzados. Todavía tiene una secuela como es David Alaba, quien sufrió esta lesión en diciembre. En Valdebebas se confía en el fondo de armario, pero se reconoce los deberes pendientes que Carletto tiene en estas semanas sin fútbol de clubes. La principal tarea a resolver está en la construcción del juego.

Tchouaméni ha sido titular en todos los partidos de esta temporada. Es un fijo para Ancelotti, aunque su nivel y rendimiento están lejos de hacer olvidar a Toni Kroos, para el que el Real Madrid no ha encontrado sustituto. El técnico del Real Madrid ha probado con Modric, Güler y Ceballos. Ninguna fórmula ha funcionado. La recuperación de Bellingham y Camavinga le dará dos recursos a priori más solventes de los que ha utilizado para esta tarea. Otra fórmula es apostar por un cambio de dibujo del 4-3-3 al 4-4-2 para reforzar la base con un doble pivote.

Rodrygo Goes, con Vinicius Jr. al fondo, en el partido del Real Madrid contra el Betis. / AFP7 vía Europa Press

Claro que un cambio de sistema conllevaría deshacer el tridente de ataque, un flanco en constante ebullición. Vinicius y Mbappé son inamovibles y el sacrificado sería Rodrygo. El brasileño ya se dejó seducir la temporada pasada por los cantos de sirena del Manchester City y publicó hace unos días un mensaje en su grupo de WhatsApp reclamando protagonismo, por lo que su suplencia podría ser un problema añadido. El problema es que Carletto podrá trabajar estas innovaciones en la pizarra, pero no en el campo, porque no tiene efectivos. El triunfo frente al Betis, con un doblete de Mbappé, palió las dudas de un equipo llamado a ganarlo todo, con un físico envidiable, pero que echa de menos la pausa y el cerebro de Kroos.