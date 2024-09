Después de completar la primera fase de entrenamientos, el UCAM Murcia CB afronta una semana con los dos primeros ensayos en su preparación. Quiere mantener en su juego la ambición y sus características señas de identidad de los últimos tiempos, conservar la misma sangre en las venas de un equipo que el pasado curso alcanzó la medalla de bronce en la Champions League y disputó la final de la Liga Endesa. Pero a su vez, con la intención de realizar un ‘reset’ para no ponerse de nuevo ningún techo.

El base Dani García y el ala-pívot Vladimir Brodziansky son las dos únicas caras nuevas en la plantilla. Si bien el interior eslovaco es un jugador que viene para suplir a Dustin Sleva, teniendo en cuenta que ciertas características puedan ser diferentes, la baza del base ayuda a abrir el abanico de posibilidades del UCAM Murcia en su juego exterior. «Sito Alonso me ha hablado claro desde el primer día. Desde antes de concretar el fichaje me explicó las razones principales y, además de lo que pueda aportar en la dirección de juego, me remarcó mucho el aspecto defensivo», explicó ayer Dani García en su presentación en las instalaciones de COC, uno de los principales patrocinadores del club.

«Puedo ser el primero en apretar al otro base para que no esté cómodo, subir la energía, apretar a quien lleve el balón y a partir de ahí elevar el nivel colectivo del equipo atrás», añadió ayer el catalán. Contará Sito Alonso esta temporada con tres bases puros, un matiz que será diferente respecto al plantel que hizo historia el pasado año. Cierto es que varios jugadores pueden desempeñar ese rol, como Arturs Kurucs, Dylan Ennis, Jonah Radebaugh y especialmente Howard Sant-Roos. Sin embargo, el recurso de utilizar al alero cubano para desempeñar ese rol se convirtió prácticamente en una obligación ante las necesidades del equipo durante la campaña, lo que le acabó desgastando más de lo esperado físicamente.

Dani García, la baza defensiva del tridente de bases del UCAM | PRENSA UCAM CB

Deberá hacerse un hueco ahora Dani García en el reparto de minutos ante Ludde Hakanson y Troy Caupain. El base sueco quiere volver a comenzar el año recuperando las sensaciones previas a su lesión de tobillo, liderando al equipo en ataque y aportando desde el perímetro, así como un Troy Caupain que si bien arrancó con dudas terminó la temporada siendo uno de los más destacados debido a su proyección anotadora y generosidad en el juego.

Dani García, que llega desde el BAXI Manresa, será la tercera pieza en este tridente en la que deberá elevar la intensidad durante sus minutos en pista. Una baza que permitirá al UCAM correr más algunas situaciones, aprovechando más aún sus virtudes. «He realizado pretemporadas anteriores en las que todos éramos nuevos y me nos ha costado más en general. Solo llevamos una semana, pero el hecho de que seamos tantos del año pasado ayuda muchísimo. Mis compañeros me están ayudando en la adaptación para rendir desde el primer día», añadió García.

Amistoso por Popular TV

El conjunto universitario se enfrentará mañana en Yecla (20.00 horas) al Flamengo brasileño en su primer amistoso de la pretemporada. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, y el encuentro se podrá seguir por televisión a través de Popular TV. Este sábado, 7 de septiembre, se medirá al Valencia Basket en Toledo en su segundo encuentro.