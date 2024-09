Un Cartagena que juega al despiste

El Fútbol Club Cartagena se mueve despistado en este inicio de la temporada 2024-25 al mismo tiempo que despista con su juego. Despista a su afición, a su entorno e incluso a sus rivales con un fútbol indefinido. En ocasiones, recibe más penalización de la que merece. En otros momentos, sale airoso de circunstancias comprometidas. Y en algunas situaciones, consigue más rédito del que se gana por méritos propios. Nadie parece entender a este Cartagena -tampoco su entrenador- que es su propio héroe y su propio villano en este arranque liguero.

Los albinegros aún no encuentran el fútbol que Abelardo busca y han tenido un mal desempeño durante las tres primeras jornadas, pero poniendo en perspectiva lo que llevamos de campeonato, no ha salido mal parado el cuadro cartagenero. Una victoria en tres encuentros con dos salidas de por medio. El Cartagena se puede dar por satisfecho, y más viendo lo poco que ha mostrado sobre el césped.

El nivel actual del FC Cartagena tiene un principal responsable y ese no es otro que su entrenador. El ‘Pitu’ se hizo cargo del equipo con tiempo para moldear la plantilla, aportarle conceptos e implantar un método de trabajo en la línea deseada, pero, tras una buena pretemporada, no está consiguiendo su propósito. No logra sacar punta al esquema y sigue probando cambios en el once con dudas en todas las líneas.

El equipo ha sufrido doce disparos del Burgos, dieciséis del Zaragoza y veintitrés del Eldense

El equipo sufre en defensa, con demasiadas llegadas del equipo contrario por partido. Abelardo señaló a Pedro Alcalá tras la primera jornada, en la que formó pareja con Sipcic en el centro de la zaga, y le ha dejado fuera del once en el segundo y el tercer partido en favor de Kiko Olivas. Sin embargo, esto no parece tener un impacto positivo, ya que el grupo sigue recibiendo ataques, goles y dominación del contrario. De los doce disparos del Burgos se pasó a los dieciséis del Real Zaragoza y a los veintitrés del Eldense. De mal en peor.

A consecuencia de esto, Pablo Cuñat se ha convertido en responsable de los éxitos y los fracasos del equipo. Su irregularidad bajo palos es el reflejo del juego cartagenero mezclando paradas salvadoras con fallos estrepitosos. Le sucedió en Burgos, donde un mal despeje se convirtió en el empate y un penalti suyo costó el tercero después de varias buenas paradas; en el Cartagonova, donde detuvo dos mano a mano pero no logró despejar un balón aparentemente sencillo en las tablas; y en Elda, errando en el primer gol y parando después todos los ataques para mantener la victoria.

El centro del campo se suma al juego del despiste con un doble pivote insolvente formado por Musto y Andy. Ambos centrocampistas se han mostrado lentos en la transición, lo que provoca un espacio entre medio y defensa que los rivales aprovechan, no obstante, ambos han tenido pinceladas positivas. Sergio Guerrero, por su parte, no parece adaptarse de la mejor forma al rol ofensivo que le ha tocado cubrir y aún así logró el primer gol de la temporada.

En el ataque sucede lo mismo que en las demás zonas del campo. Los destellos puntuales iluminan un camino algo oscuro durante la mayor parte del tiempo. En esas se mueven los Jairo, con una asistencia; Cedric, con un tanto; Pocho, con otro gol; Ortuño y Gastón, quienes aún no se han estrenado. A pesar de este desempeño ‘diesel’ del ataque, ha marcado el Cartagena en todos los partidos. Cuatro goles en tres jornadas demuestran que no le cuesta demasiado a los albinegros batir la meta contraria.

En ese contexto se encuentra el Cartagena. Intentando recomponerse de su despistado inicio de liga con la tranquilidad que le da el triunfo del pasado domingo.