El Yeclano deja al Real Murcia con cara de tonto

Estamos en septiembre de 2024, pero cuando los aficionados del Real Murcia abandonaban ayer Nueva Condomina, bien podían pensar que habían retrocedido un año. O dos. O tres. Porque da igual la temporada que empiece, en todas ellas el comienzo en el estadio murcianista es el mismo, y ese comienzo no es otro que la derrota. Pero la derrota a manos del Yeclano no fue lo peor del estreno en casa, la derrota solo fue la consecuencia de un juego decepcionante, de un entrenador que no dio pie con bola con los cambios y de futbolistas, nuevos y antiguos, que confirmaron lo que ya se veía en pretemporada, y que no era otra cosa que muchas dudas.

Como suele ser habitual, el Real Murcia perdió en Nueva Condomina. Y, lo más grave, es que podía haber perdido por un marcador mucho más abultado. Solo hay que ver la segunda parte del Yeclano de Adrián Hernández. Si ya en la primera, los azulgranas supieron llevar el partido a su terreno, acabando como grandes dominadores; en la segunda parte, aprovechando cada error que cometía Fran Fernández, se desmelenaron por las bandas, destrozando a la defensa grana una y otra vez, acumulando ocasiones y no desesperándose. Lo hicieron todo tan bien, que el premio llegó en el 85, cuando Pau Pérez no falló frente a un Gazzaniaga tan despistado como sus compañeros.

Falló Gazzaniaga, o no reaccionó a tiempo al disparo de Pau, pero pocos se salvaron de la quema. Porque el Real Murcia empezó a desajustarse tras la primera media hora para acabar siendo un trapo roto en manos del Yeclano. Completamente desdibujados, Yriarte no daba abasto ante un equipo visitante que lo tenía todo bien estudiado, que demostró que para su entrenador el choque en Nueva Condomina estaba señalado en rojo. Solo se quedó el ex del Eibar cuando Fran Fernández eliminó de la partida a Larrea en el descanso. Aunque retrocedía metros Real, pronto se confirmó que eso puede servir para un día, pero no para hacerlo un fin de semana sí y otro también.

Con ese cambio se acabó el Real Murcia, un Real Murcia que solo mantuvo el tipo en la primera media hora. Ahí llegó su mejor ocasión, que fue hasta tiple, pero que será recordada sobre todo por el balón al larguero de Real.

Eso fue lo único potable de un Real Murcia donde volvió a no aparecer Carrillo, donde Loren Burón no es suficiente, donde Pedro León y Real se estorban más que se ayudan. Un Real Murcia que nunca se interesó por poner calma, por tener la posesión y por desesperar al Yeclano. Todo lo contrario, los granas alentaron a los azulgranas con el fútbol que estos últimos buscaban.

Fue media hora de lo más igualada, media hora de batalla en el centro del campo, donde nadie sacaba la cabeza más que el otro. Y así parecía que iba a ser hasta el descanso, pero tras la pausa de hidratación, el Real Murcia desapareció completamente. Hasta el final se habló en el mercado de la necesidad de reforzar la defensa, no lo hicieron los murcianistas, y ayer empezó a verse que puede ser una mala decisión.

Teddy y Mounir se bastaron para destrozar a la zaga murcianista, una zaga en la que Andrés López fue el elegido para sustituir al sancionado Alberto González. Ni un minuto jugó Saveljich, que, como otros fichajes que han llegado a medio gas, parece no tener el ritmo suficiente para empezar a tener ya protagonismo.

Fue salvando la defensa esos primeros avisos del Yeclano. Un Yeclano que también veía cómo el palo se cruzaba en su camino. La madera evitaba el gol de Serpeta (42) y daba oxígeno al Murcia hasta el descanso.

Pero si alguien confiaba en que el Real Murcia diese el golpe sobre la mesa en la segunda parte, se equivocó. Porque el Real Murcia de Fran Fernández podía haber sido el Real Murcia de Munúa o el Real Murcia de Pablo Alfaro. Lo único que podía sacar positivo, visto lo que se vio tras la reanudación, era el empate. Y muchos podrían incluso firmarlo al ir sucediéndose llegadas de un Yeclano que cada vez se sentía más cómodo, que cada vez se veía más capaz de dar la campanada en Nueva Condomina, aunque dar la campañanada en NC sea el pan de cada día para los equipos visitantes.

Los síntomas negativos fueron empeorando minuto tras minuto. Solo la falta de acierto de los de Adrián Hernández dejaba con vida a un conjunto grana que pagaba y mucho las modificaciones que hacía su entrenador desde la banda. Parecía que Knight, que ayer debutaba, podía dar aire fresco, pero pronto se vio que la imaginación del británico va mucha más rápida que la de sus compañeros. De hecho, ninguno de ellos adivinó sus pases al hueco, pases que pasaban de ser brillantes a ser decepcionantes.

Habrá que tener paciencia con el ex del Manchester City, paciencia que ya no existe con Carlos Rojas, al que los aficionados ya le tienen pillada la matrícula. Una vez más fue una nulidad el atacante grana, un cero a la izquierda, encabezando la lista de señalados, una lista en la que también está otro de los futbolistas del pasado curso, y ese futbolista es José Ángel Carrillo, que no acumuló ni una ocasión de gol en todo el partido.

Knight, que debutaba ayer, se desespera en un momento de la segunda parte. | ISRAEL SÁNCHEZ

Visto lo visto, cuando Pau batió a Gazzaniaga los nubarrones que ya presagiaban algunos se hicieron realidad. Porque el único que mereció llevarse los tres puntos fue el Yeclano, porque el único que no desistió en todo el partido fue el Yeclano, un Yeclano que siempre tuvo el partido dónde quiso, un Yeclano que confirmó que está dispuesto a dar mucha guerra en su estreno en Primera RFEF. Por ahora, los azulgranas ya tienen su primera foto para el recuerdo de esta temporada, una foto en un estadio que conoce muy bien el exgrana Adrián Hernández, un Adrián Hernández que no pudo disfrutar del partido sobre el césped al estar sancionado.

Más trabajo tiene por delante Fran Fernández. Deberá empezar por cruzar los dedos para recuperar efectivos, porque lo de la enfermería es para hacérselo mirar, aunque tampoco hay mucho que mirar teniendo en cuenta que gran parte de los fichajes realizados por Goiria vienen de superar lesiones de gravedad, de sumar meses de inactividad. Teniendo eso en cuenta, todavía puede dar gracias el Real Murcia de que la situación médica no sea peor de lo que ya es. n

Más de quince mil personas en la grada

Muy buen ambiente en el primer partido de la temporada en Nueva Condomina. Según la cifra oficial dada por el Real Murcia, 15.457 personas acudieron al duelo regional de la Primera RFEF. De ellos, unos quinientos llegaron desde La Constitución y fueron los únicos que se marcharon con una sonrisa después de celebrar la primera victoria de los suyos. Quién no pudo disfrutar sobre el campo de la victoria azulgrana fue el técnico Adrián Hernández. El exgrana regresaba a NC, pero tuvo que quedarse en la grada al estar sancionado.