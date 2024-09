El ‘Pocho’ Román rescata al FC Cartagena ante el Eldense

El fútbol es indescifrable. Es muy complicado analizar un partido y determinar lo que es justo, injusto, merecido o inmerecido. El Cartagena se llevó los tres puntos con justicia, marcó dos goles, el rival solo uno. Además, el penalti que igualaba la contienda fue igual de tonto que de claro. Además, tener a un jugador con una calidad superlativa, fuera de la categoría, también es algo a tener en cuenta. Si tienes a un jugador como el Pocho Román, todo es mucho más sencillo. Por otro lado, en el Eldense deben pensar que han sido superiores en cuanto a juego a su rival prácticamente los 90 minutos, han disfrutado de innumerables ocasiones, alguna de ellas muy claras, pero ya fuera Campos, el larguero o un remate fallido con todo a favor, finalmente solo anotaron un gol. El Cartagena hizo dos y se llevó la victoria.

Se presentaba el cuadro portuario en el Pepico Amat con la lógica necesidad de sumar, tras no haberlo conseguido en las dos primeras jornadas. Esa necesidad marcó el partido, o por lo menos la primera mitad, ya que los albinegros no realizaron un buen primer periodo, fueron inferiores al Eldense y se marcharon al descanso por debajo en el marcador y dando una sensación muy pobre.

Abelardo, que recalcó antes del partido, que no merecían estar con cero puntos y puso en valor a sus futbolistas, fue coherente con sus palabras y puso el mismo once que ante el Zaragoza.

El Eldense, tuvo la primera ocasión del choque con un disparo lejano de Sergio Ortuño que detuvo Campos. Seguía atacando el cuadro local y en un centro lateral, Dumic de cabeza obligó de nuevo a intervenir al meta que fue llamado por la selección sub-21.

Intentaba crecer el conjunto albinegro, sobre todo mejoró la presión alta. Fruto de ella, Jairo tuvo la primera situación de peligro para lo suyos, pero su disparo se marchó desviado. Pero esa jugada fue oasis dentro del primer tiempo. El Eldense dominaba el partido y se jugaba a lo que quería el cuadro azulgrana. Se adelantó a balón parado el cuadro dirigido por Dani Ponz. Un centro intencionado de Jorquera no encontró rematador, pero tampoco nadie del Cartagena que sacara el esférico y tampoco Campos consiguió reaccionar. 1-0.

Abelardo cambió a dos futbolistas tras el descanso, el cuerpo seguramente le pedía cambiar a los once, pero los elegidos, sacrificados o señalados, aunque esto último ya quiso dejar claro el técnico en rueda de prensa que no fue así, fueron Jairo y Musto. Estaba claro que necesitaba cambiar. Entraron Pocho Román y Dani Escriche y cambiaron el choque.

Los aficionados desplazados hasta Elda celebran el triunfo / Áxel Álvarez

El fútbol es tan maravilloso que al inicio de la segunda parte, en un mal control de Dani, guardameta local, le impidió que pudiera despejar, atento Escriche a la presión provocó que le golpeara en el tobillo. Penalti claro y Andy no perdonó. Esto cambió el partido por completo y Pocho Román, unos minutos después, hizo una jugada ‘a lo Messi’ y tras un eslalon, partiendo desde la derecha, puso el balón imposible a lo Dani. Manolo Sánchez Breis comparó al extremo con la leyenda del Barcelona el día de su presentación y el atacante albinegro ya le está dando la razón.

El Eldense lo estaba todo haciendo bien, salvo las dos jugadas que le costaron los goles. Cris Montes, tras una jugada espectacular, tuvo en su pierna izquierda el empate en el minuto 70, pero Campos, con una parada espectacular, evitaba el empate. Tres minutos después, en una jugada por la banda izquierda, el larguero salvaba al conjunto portuario. El Cartagena sufría, pero iba ganando, solo el Pocho Román con sus regates daba aire al equipo y provocaba amarillas a los rivales. Es sin duda la noticia del día, además del resultado.

El cuadro portuario se defendió con uñas y dientes. Seguía dominando el cuadro local y pisando las inmediaciones del área visitante, pero el Cartagena sabía defenderse. La victoria final fue un premio al trabajo defensivo, a saber sufrir durante gran parte del partido y hasta el último segundo. En la última jugada, Campos, con una parada espectacular, salvó una vez más a los suyos. Pitó el final el colegiado y el guardameta se acercó al fondo, detrás de su portería donde estaban los aficionados albinegros, para celebrar con ellos el primer triunfo de la temporada. A la tercera fue la vencida, el Cartagena ya ha estrenado su casillero de puntos. El próximo domingo contra el Levante ya es otra historia.

Abelardo: "Los tres puntos son para coger confianza"

Abelardo, sancionado, siguió el partido desde una cabina del estadio Pepico Amat / Áxel Álvarez

Primera rueda de prensa de Abelardo tras una victoria y el semblante del entrenador asturiano era mucho más feliz que semanas anteriores, pero no quiso darle más importancia de la que tiene esta primera victoria. Analizó como fue el encuentro de su equipo y quiso separar ambas partes: «Hemos hecho un primer tiempo malo, eso es así, pero sí hemos estado mejor en el segundo tiempo. Hemos tenido más el balón, algo que nos faltó en el primer tiempo. En la primera parte el Eldense nos presionaba mucho y nos faltaba esa valentía para tener el balón y tener posesiones largas».

El ‘Pitu’ puso en valor a los futbolistas que saltaron en el descanso y le dieron otro aire al choque: «Con la entrada de Pocho y Dani hemos estado mejor y hemos generado más fútbol». Ha querido recalcar el técnico asturiano la importancia de los futbolistas que no son titulares y tienen que esperar su oportunidad en el banquillo: «Los cambios son los que nos hacen ganar los partidos, tengo una plantilla amplia y competitiva que cualquiera puede jugar». Eso sí, quiso aclarar que los cambios del descanso no eran para señalar a nadie. «Buscábamos otras soluciones, no es que Jairo y Musto estuvieran mal».

Sobre la actuación del guardameta Pablo Campos, que esta semana se marchará con la selección española sub-21, Abelardo ha sido claro y aunque ha querido felicitarlo, ha querido centrarse en el grupo: «Pablo Campos ha estado muy bien pero no me gusta individualizar».

Reconoció que tal vez no merecieron ganar el partido, pero que en el fútbol y sobre todo esta categoría, es algo habitual que ocurra: «Los resultados nos dan confianza, en los dos primeros partidos no hemos merecido perder y hoy tal vez no hemos merecido ganar, esto el fútbol, esto es la segunda división. Hay que competir todos los partidos, se deciden por pequeños detalles».