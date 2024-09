El heredero Pedro Acosta resurge el día del regreso del maestro Marc Márquez

El mismo día que Marc Márquez volvió a ganar un gran premio después de más de mil días, Pedro Acosta, a quien todos consideran su heredero, recuperó la sonrisa al sumar su tercer podio en el año de su debut en MotoGP. En Motorland Aragón, donde hace dos años logró la victoria en Moto2, el piloto de Mazarrón, que un día antes había sido tercero en la carrera al sprint, «un golpe de suerte», como no dudó en calificarlo el de KTM, le permitió compartir podio con un pletórico Márquez y Jorge Martín, quien se queda como líder en solitario del campeonato después de una caída de Pecco Bagnaia cuando luchaba con Álex Márquez por la tercera plaza.

Acosta llevaba desde antes del verano, cuando se retiró en Assen por una caída, sin estar con los mejores. Después del discreto decimotercer puesto en Austria, mantuvo otra reunión con los responsables de la firma austriaca. Demasiado tiempo alejado de los mejores para un piloto acostumbrado a luchar por los triunfos. A Acosta se le había visto con mala cara en los últimos grandes premios, pero manteniendo esa fe inquebrantable en KTM, la marca que ha apostado por él. Tras unos días de reflexión, todos concluyeron que lo mejor era volver a los reglajes de su moto del inicio de temporada. Y los resultados han sido fulminantes. Segundo puesto en la parrilla de salida y dos terceros en la carrera corta y larga en el circuito español.

«Creo que es un punto de inflexión. He vuelto a la moto que conocía, que quizás no es la más rápida que hemos tenido durante el año, pero es muy consistente y me ha dado la posibilidad de dar muchas vueltas seguidas en carrera para mantener la diferencia con Binder o al menos gestionarla», indicó Acosta tras la carrera en declaraciones a DAZN.

Desde el inicio se formó un trío en cabeza formado por Marc Márquez, Jorge Martín y Álex Márquez, quedándose relegado Acosta a un segundo grupo donde estaban Morbidelli, Pecco Bagnaia y Brad Binder. Con el mazarronero siempre al mando de las operaciones, el menor de los Márquez fue incrementado la renta, mientras que por detrás, el campeón del mundo italiano recortaba distancias con el murciano hasta que llegó a superarle a doce vueltas del final: «Las otras fábricas han tenido un pelín más. Desde el principio de carrera se ha notado que tenían un pasito más acelerando, pero bueno, creo que hemos empezado otra vez, es el primer escalón de una escalera muy larga. Hay que asentar bien los cimientos para ir hacia arriba», reflexionó Acosta.

Bagnaia, con un ritmo más fuerte que Álex Márquez, dio caza al catalán tras deshacerse de Acosta, quedándose en una cómoda quinta plaza el murciano, que mantuvo a raya a Binder, quien será su compañero en 2025 en el equipo oficial de KTM. Pero entonces llegó un momento totalmente inesperado. Bagnaia, a seis vueltas del final, intentó superar por dentro a Márquez. Éste no le vio y acabaron los dos por los suelos, pasando la moto del piloto de Gresini por encima del italiano.

Acosta se encontró entonces en la tercera posición. «Hemos tenido un golpe de suerte, pero hay que estar ahí. No es la forma en la que me habría gustado subir al podio, pero tampoco le voy a decir que no», añadió Acosta entre bromas, quien puntualizó sobre el gran premio aragonés que «la pista estaba complicada, había pocas formas de hacer un adelantamiento. Estaba tan sucia la pista por donde no pasábamos que era fácil bloquear y caerse», comentó.

Pero el gran protagonista del día fue, sin duda, Marc Márquez, quien se llevó los elogios de un Acosta que ha pasado de verlo como un ídolo a tenerlo como rival: «Aquí nadie se ha olvidado de quién es Marc Márquez. Le ha echado muchos huevos a la recuperación que ha hecho. Es de los pocos que, habiéndose lesionado, no tenía la necesidad de volver aquí. Podía haber dicho ‘chavales, me voy a casa’, pero le ha echado un par de huevos a la situación, eso al final te define como persona. Ha demostrado tenerlos muy grandes», dijo ‘El Tiburón’.