Fran Fernández: "Nos han pesado los nervios de debutar en casa"

Tras el pitido final y con los tres puntos del derbi regional marchándose de la Nueva Condomina en dirección a Yecla, las miradas se fijaron en una rueda de prensa en la que el morbo estaba (a priori) servido con el regreso de Adrián Hernández al estadio murcianista. El ahora técnico del Yeclano Deportivo reconoció haberse sentido y sentirse a día de hoy «muy querido en Murcia», hasta el punto de «querer que gane siempre el Real Murcia, excepto cuando juegue ante nosotros». Tampoco perdió la oportunidad de ‘responder’ a todos aquellos que en su día le criticaron, y les animó «a ver los años entrenados y objetivos cumplidos a lo largo de mi carrera deportiva, y a partir de ahí que hablen. Es muy fácil opinar, y en esta vida a veces se opina sin conocer».

Desde la grada, cumpliendo el segundo de los partidos impuestos por sanción, Adrián Hernández reconoce haber vivido el partido «con muchos nervios, con los walkies y un poco con el miedo de la semana pasada, por si se nos escapaba, con más nervios incluso que cuando estás en el banquillo».

Sobre lo visto en el césped, y teniendo en cuenta que «venir a la Nueva Condomina siempre es difícil, pues muchos jugadores pueden sentirse atenazados», Adrián Hernández afirmó contento ante los medios que «hemos dado la cara juntos ante un equipo que transita muy rápido y va a ser muy competitivo a los largo de esta temporada». Todo ello gracias a unos cambios que «nos han dado la energía suficiente para crear ocasiones de gol».

Adrián Hernández, ex técnico murcianista, se sigue sintiendo muy querido por la afición grana pese a las críticas recibidas

«En este inicio de campaña está siendo clave el último pase, que nos esta faltando mucho, pero también esos movimientos que te dan la posibilidad que esos pases existan, y lo estamos trabajando. Los cambios arriba con respecto al anterior partido es porque confío en ellos, y además el partido era completamente opuesto al del Alcorcón», explica un Adrián Hernández que acusa las ocasiones recibidas ante los granas tras unos saques de banda en los que se despistaron. «Hemos ajustado el centro del campo y en la segunda parte no hemos recibido tanto. Cuando jugamos como nosotros sabemos hemos sido capaces de hacerle daño al Real Murcia».

«El equipo esta preparado para ganar cada partido. Hemos hecho un trabajo concienzudo y sabemos que vamos a sufrir mucho a lo largo de esta campaña, pero son tres puntos más para conseguir el objetivo que es la permanencia», concluye Adrián Hernández.

Real Murcia - Yeclano, en imágenes / Juan Carlos Caval

Por su parte, Fran Fernández reconoció la superioridad del Yeclano, al tiempo que afirmaba que esa sobreactivación por debutar en casa les ha acabado pesando: «Esas ganas de que llegase el estreno en la Nueva Condomina han hecho que cometamos errores y no estemos precisos. Es normal que nos pese un poco hoy en la Nueva Condomina. El equipo lo ha intentado y se ha vaciado, aunque es cierto que no hemos ofrecido nuestra mejor versión».

El entrenador grana también destacó a una plantilla rival que «se ha mantenido casi al completo con respecto a la temporada pasada, y se nota, se conocen y tienen claro lo que tienen que hacer».

Acerca del juego, Fran Fernández reconoció falta de combinación interior en la primera parte, así como problemas para triangular con los extremos en la segunda: «Nos ha faltado ritmo y circulación para que llegasen en ventaja los jugadores de banda. Hemos empezado a partirnos y he decidido meter a Palmberg y Cadorini para cambiar el 4-3-3 y jugar con 4-4-2. Nos faltaba llegada al área porque no llegábamos bien. Es cierto que en duelos, segundas jugadas y estar activos en las transiciones no hemos estado finos».

Lejos de señalar a sus futbolistas tras la derrota ante su afición, el entrenador grana ha acabado afirmando que la plantilla «tiene que asentarse y seguir construyéndose para demostrar que lo podemos hacer mejor». n