Álvaro Carpe, otro murciano que dará el salto al Mundial de motociclismo

El motociclismo regional contará en 2025 con tres pilotos en el Campeonato del Mundo. A Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, que coincidirán en MotoGP, se le unirá Álvaro Carpe (Murcia, 05 de junio de 2007), a quien se están rifando los mejores equipos de Moto3. Y es que Carpe lleva ya años demostrando la gran calidad que atesora. Y en 2024 está firmando sobresalientes actuaciones tanto en la Red Bull Rookies Cup como en el Mundial Junior.

En el certamen de KTM, después de un triunfo de dos posibles en Aragón, llega el próximo fin de semana a Misano, donde se disputarán las dos últimas mangas del campeonato, como líder, aunque con solo 13 puntos de ventaja después de sufrir una caída en la segunda que le hizo acabar fuera de los puntos. Sin embargo, tanto en los entrenamientos como en la primera cita en el trazado español, Carpe demostró que es el más rápido de la parrilla. En una carrera que se tuvo que interrumpir por la caída de un piloto, Carpe se impuso por solo 26 milésimas de segundo al argentino Valentin Perrone, concluyendo tercero Brian Uriarte, su rival por el título. Por su parte, el también murciano Máximo Quiles, tras sufrir dos caídas, no completó la prueba.

«Siento que manejé muy bien la carrera, la lideré casi todo el tiempo, rodando a un ritmo rápido. Fue lo suficientemente rápido como para que los tres nos separáramos del resto. Miré hacia atrás y vi que éramos solo tres y Rico estaba a cierta distancia detrás de nosotros. Sabía que tenía un muy buen plan y una estrategia para la recta final y la última curva, así que estaba feliz de liderar en la última vuelta», declaró tras el triunfo, el tercero consecutivo de Carpe en la Red Bull Rookies Cup, un campeonato que ganó en 2020 Pedro Acosta y desde el que dio el salto al Mundial, como va a ocurrir con Carpe. «Estoy muy contento de haber conseguido esta racha de tres victorias», añadió.

El murciano tenía la primera oportunidad para proclamarse campeón en la carrera de ayer, la antepenúltima del campeonato. Pero una caída en la tercera vuelta, cuando rodaba en el grupo de cabeza de una carrera en mojado, arruinó esa posibilidad y provocó que Brian Uriarte recortara sustancialmente la diferencia con la que llegará Carpe a Misano

«No estoy bien porque me he caído. Cogí mi moto y me puse en marcha de nuevo, pero rompí la palanca del embrague, pero aún podía arreglármelas. Intenté apretar todo lo que pude para adelantar a tantos corredores como pude pero terminé decimosexto, cerca de los puntos, pero no lo suficiente», declaró el murciano.

«Las condiciones eran complicadas y no me sentí cómodo con mi moto. Todavía estoy liderando la general por 13 puntos, que no está no tan mal para lo que podría haber sido», añadió el joven piloto.

Por su parte, el otro murciano en la competición, Máximo Quiles, solo pudo ser noveno y ahora está cuarto en la clasificación general con 153 puntos, aunque aún con la posibilidad de incluso alcanzar el subcampeonato.