Pedro Acosta se cuela en la fiesta de Marc Márquez

«La carrera buena es la de mañana, vale, pero sentirse en lo más alto del podio después de tantos, tantos, días, es maravilloso, sobre todo por el equipo, por mi recuperación, por volverme a sentirme ganador y ante este maravilloso público, que se lo merece todo». Marc Márquez Alentá, de 31 años, ocho veces campeón del mundo, superó, en solo 11 vueltas, por tres segundos al segundo, el subcampeón Jorge Martín (Ducati), que recuperó el liderato del Mundial de MotoGP, por casi seis a Pedro Acosta (GasGas), que logró un precioso y valiosísimo podio y hoy partirá segundo por detrás del catalán en la carrera (14.00 horas, DAZN). Y ¡ojo! al dato, por más de 20 segundos al campeón Pecco Bagnaia (Ducati, 9º), que perdió casi dos segundos por vuelta frente al mejor Márquez de los últimos cuatro años. Bagnaia culpó a su neumático trasero de este mal resultado.

Acabó el primero en los dos entrenamientos del viernes. Terminó primero en los dos ensayos de ayer, sábado, y logró su 94 pole position y, en carrera, arrancó primero, llegó primero, cruzó la meta primero en las 11 vueltas, rodó siempre, siempre, casi medio segundo más rápido que sus perseguidores y terminó culminando su obra del fin de semana en Aragón con su primera victoria (a medias) desde octubre de 2021.

Márquez estuvo intratable. Aquella carrera de Emilia Romagna, en octubre de 2021, en la que Fabio Quartararo (Yamaha), acabó ganando el Mundial tras la caída de Bagnaia (Ducati), que estaba dominando el GP bajo la presión de MM93, Márquez estuvo siempre en segunda posición y aprovechó el despiste del italiano para ganar la que era su tercera victoria de la temporada tras Sachsenring y Austin (EEUU). Esta vez, no hubo pelea, no persiguió a nadie y, por descontado, no tuvo que esperar el despiste, el error, la caída del líder. Él fue el líder desde que se apagó el semáforo hasta que le mostraron la bandera a cuadros.

Ya en la primera vuelta, Márquez le sacó 0.241 segundos a Martinator y, a partir de ahí, iban cayendo las décimas de segundo sin remedio: 0.675 en la segunda vuelta, 0.918 en la tercera, 1.085 en la cuarta, 2.031 a mitad de carrera, 3.740 a falta de tres vueltas y, a partir de ahí, serenidad, seguridad y mantener la calma,. Carrera cerrada y triunfo absoluto, a lo grande, a lo Márquez 2019.

«Soy perfectamente consciente de que se trata de medio gran premio, de una carrera al esprint, de 11 vueltas, lo grande es mañana, pero ya hemos conseguido algo que, hasta ahora, no habíamos logrado: cruzar la meta en primer lugar. Y eso me hace muy feliz, por mí, por los míos y por la afición», comentó Márquez, que elogió la resistencia de Martín «pues fue el único que aguantó mi ritmo cuando tiré fuerte al inicio y, por descontado, junto a Bagnaia, que siempre mejora de sábado a domingo, será el rival en la pelea por ganar, mañana, el gran premio».

Márquez pidió calma, pese a su tremenda felicidad. «El souflé aún está en el horno y, en la cocina, las prisas son muy malas compañeras, así que vayamos tranquilos a la carrera de mañana y esperemos que todo funcione como hoy, aunque esa será otra historia». MM93 reconoció que, en la parrilla, estaba un poco tenso, «pero en cuanto se ha apagado el semáforo y he visto que he salido bien, se me han ido los nervios y he decidido abrir hueco en las primeras vueltas».

Es solo media victoria, pero surge 1.042 días después de la última. Y no solo eso, no, aparece más de mil días después de caídas, operaciones, recuperaciones, días, meses, de hospitales, gimnasios y tormentos diversos. Y creer, creer mucho, no lanzar nunca la toalla. Este Marc se parece cada vez más al Márquez apoteósico de 2019 y eso sí es un triunfo portentoso: volver, insistir, sacrificarte, no ceder y ser tan competitivo como para volver a ganar, vale, sí, al esprint, pero victoria. n