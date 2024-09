El FC Cartagena quiere que a la tercera sea la vencida

Esta tarde a las 19:00 tiene la tercera oportunidad el FC Cartagena de conseguir la primera victoria de la temporada. Tras unos últimos días donde el mercado de fichajes pasó a un primer plano, aunque finalmente el cuadro portuario no realizó ninguna operación de última hora, llega una nueva jornada de liga y la necesidad de sumar para el conjunto albinegro.

Las dos primeras jornadas dejaron un mal sabor de boca por la sensación de que en muchas fases de los encuentros el equipo portuario no fue inferior a su rival, mereció al menos puntuar y además sintió que los arbitrajes no fueron justos e influyeron en el resultado. Para hoy, no está en su mano evitar que se produzcan errores en la labor arbitral que le tocará ejercerla al señor Guzmán Mansilla, del comité andaluz, pero sí minimizar los fallos que se cometieron ante Burgos y Zaragoza, tanto en lo individual, como en el planteamiento del partido.

La temporada del Cartagena pasada campaña ya demostró que la liga es muy larga y que pese a una primera vuelta nefasta, el conjunto albinegro supo reaccionar y logró una salvación holgada. Pero el objetivo del ‘Pitu’ Abelardo y los suyos es no descolgarse al principio y el Eldense como rival y el Pepico Amat como escenario son los ideales para hacerlo. Un equipo de tu liga, que debe pelear por el mismo objetivo que tú y que no tiene mejor plantilla.

Abelardo tiene a toda la plantilla a su disposición, sin contar la lesión de larga duración de Gonzalo Verdú, y ha convocado además al tercer guardameta, Jhafets y al defensa del Andúgar. Un total de 23 futbolistas que se presentarán y con varias dudas sobre el posible once que puede sacar el ‘Pitu’. Vukcevic y Pocho Román tuvieron problemas durante la semana, pero el técnico asturiano confirmó que están disponibles para el choque, ya que realizaron los últimos entrenamientos al mismo nivel que sus compañeros.

En el caso del segundo, además, hay opciones de que pueda partir como titular, ya que las dos primeras jornadas de se espera que lo haga como titular. Hugo González, puede ser la gran novedad en el ataque albinegro, ya que Abelardo puso en valor su polivalencia para poder jugar en cualquier zona de ataque. Se espera que la zona defensiva no tenga muchas variaciones, pero en ese aspecto Abelardo ha sido muy cuidadoso intentando evitar que el rival obtenga cualquier tipo de información.

Los Ortuño, cara a cara

Enfrente estará el Eldense, un equipo que el curso pasado se le atragantó al Cartagena, fue incapaz de marcarle ni en casa ni fuera. La pasada temporada la iniciaron estos equipos viéndose las caras en el Cartagonova, con triunfo para los azulgranas por 0-1. En el Pepico Amat, el Cartagena sacó un valioso punto, pero la idea hoy es ir a por la victoria.

Se vivirá de nuevo el duelo entre los hermanos Ortuño, Juanto estará con el Eldense, mientras que Alfredo confía en recuperar la titularidad mañana con el conjunto portuario. Es ya un duelo habitual el de los hermanos de Yecla, que ya lo vivieron el pasado curso.

La afición ha respondido

El Cartagena necesita la victoria y la afición es consciente y durante toda la semana se ha ido organizando la federaciónde peñas del club para vivir una intensa jornada de fútbol en Elda y acompañar al equipo para darle el aliento necesario. Abelardo ha aprovechado la rueda de prensa para agradecer el apoyo de toda la afición. Se espera más de medio millar de aficionados albinegros en las gradas del Pepico Amat.

Sobre el asunto de los fichajes, el entrenador ha recalcado que está en permanente contacto con Sivori y con Manolo Sánchez Breis. Hablan constantemente sobre el mercado y volvió a abrir la puerta a que lleguen jugadores libres.

El técnico asturiano, que volvió a recalcar que no merecen estar con cero puntos en estos momentos, puso en valor Eldense: «Un rival muy complicado, ha hecho los dos primeros partidos muy buenos, creo que es un equipo que hace las cosas sencillas, pero las hace sensacional». Quiso recalcar el entrenador cartagenerista el balón parado del rival de hoy, tanto los lanzadores como los rematadores: «Es un partido para estar muy atentos en el día de hoy».

Abelardo aprovechó para felicitar a los jugadores que van a estar con sus respectivas selecciones la próxima semana. Vukcevic fue convocado con Montenegro, Pablo Cuñat Campos con la selección española sub-21, mientras que Jhafest, tercer portero del equipo, ha sido convocado con Ecuador sub-20. Todos ellos se perderán el duelo de la próxima semana en el Cartagonova ante el Levante.

Abelardo: "Sergio Guerrero o Luis Muñoz tendrán que jugar de pivote"

El ‘Pitu’ Abelardo reconoció en rueda de prensa que le puede faltar un mediocentro tras cerrarse el plazo de fichajes. No le dio excesiva importancia y quiso felicitar a la dirección deportiva por el gran trabajo que ha realizado durante el verano, pero sí comentó que puede faltar un pivote. Sergio Guerrero o Luis Muñoz tendrán que dar un paso adelante y ocupar esa posición si la situación lo requiere.