Norris logra su tercera pole del año en Monza, con desastre de Verstappen

Lando Norris mantiene el pulso por el título. Después de su exhibición el pasado domingo en Zandvoort, el piloto británico saldrá desde la pole en Monza y tendrá una oportunidad de oro para recortar diferencias con el líder del Mundial Max Verstappen, que ha ido al límite con un Red Bull cada vez más inestable y ha terminado séptimo en clasificación.

Las tres sesiones de entrenamientos libres disputados en Monza han deparado máxima igualdad, con al menos siete pilotos postulándose para la pole y un pronóstico muy incierto de cara a la clasificación de la tarde. A la hora de la verdad, con las cartas sobre la mesa, McLaren ha vuelto a arrasar.

Carlos Sainz no ha podido repetir la pole del pasado año y lucirse en su último GP de Italia como piloto Ferrari. El madrileño no ha podido seguir el ritmo de los McLaren y también se ha visto superado por Russell y su compañero Leclerc, que le ha relegado a la quinta posición. Undécimo partirá Alonso con un Aston Martin que sigue a la deriva.

Q1: Sainz, lanzado

Sainz no ha comenzado bien y en su primera vuelta lanzada ha pisado la tierra. Su compañero Leclerc sí ha conseguido situarse en la zona delantera a las primeras de cambio, solo superado por Norris. Carlos no se ha rendido y ha escalado a la tercera plaza, por delante de Verstappen, que no había dejado la mejor impresión en los ensayos previos, con notables problemas de subviraje en su Red Bull. También su compañero Checo Pérez ha tenido que exprimirse al máximo para acceder a la siguiente ronda.

Sainz ha conseguido cerrar la cuarta mejor vuelta. Alonso sabía que estaba condenado a sufrir en el circuito de Monza, de mínima carga y velocidad pura, donde se acentúa el déficit del Aston Martin AMR24. Con todo, el asturiano ha conseguido salvar el primer escollo, en décima posición, al contrario que su compañero Stroll, que ha caído eliminado junto a los dos Sauber, Tsunoda y el rookie Franco Colapinto, que debuta este fin de semana con Williams después del despido fulminante de Logan Sargeant.

Q2: Alonso, por 10 milésimas

La Q2 ha comenzado con demora para limpiar la pista tras el incidente de Kevin Magnussen, que se ha salido en la Parabólica. Verstappen ha sido el primero en romper la barrera de 1:20, pero la réplica de los McLaren ha sido demoledora: Norris ha 'volado' en la recta para marcar el crono más rápido del fin de semana (1.19.727), con Piastri a su estela, a solo 81 milésimas.

Después de liderar los Libres 2 y 3 al volante de un Mercedes muy sólido, Hamilton no se ha dejado intimidar por los coches 'papaya' y ha mejorado el tiempo de Norris (1.19.641). Sainz también ha progresado para ser tercero por delante de Piastri, Verstappen, Russell y Leclerc, todos prácticamente con el pasaporte asegurado para Q3. El líder del Mundial ha seguido empujando para terminar segundo tras Hamilton.

Mucho más crítica era la situación de Alonso, que ha buscado el rebufo de Piastri para tratar de evitar la eliminación. En su última vuelta le han faltado solo 10 milésimas para lograr su objetivo y el español se ha quedado fuera junto a Ricciardo, Magnussen, Gasly y Ocon.

Q3: La pole

La batalla por la pole en Italia, más cara que nunca, ha abierto muy pronto las hostilidades. Los comisarios han anotado una salida insegura de Sainz, al que Ferrari ha sacado a pista justo cuando pasaba Verstappen. En el primer intento, Norris ha marcado el mejor tiempo (1.19.401), que le daba la pole provisional.

Sainz ha sido el más rápido en el primer sector, pero ha perdido toda su ventaja en el segundo, para cerrar su vuelta en quinta posición, precedido por los dos McLaren y Mercedes y a tres décimas del tiempo de Norris.

Verstappen ha cometido un error en la parabólica y ha caído a la octava plaza, a seis décimas, superado incluso por su compañero Pérez. Pero quedaba un solo asalto y el líder del Mundial no había dicho aún su última palabra.

Red Bull ha jugado baza del rebufo con Checo, pero no ha bastado. El neerlandés arrancará séptimo este domingo y con su rival en el campeonato, Lando Norris, saliendo en pole por tercera vez esta temporada, secundado por su compañero Piastri. El peor escenario posible para el campeón.

Sainz se ha visto relegado a la quinta posición de parrilla, superado por los McLaren, Russell y su compañero Leclerc.