El FC Cartagena no se mueve en el último día del mercado

Finalmente, no ha llegado nadie al Cartagena en el último día del plazo de fichajes y la plantilla albinegra se queda con 21 futbolistas para afrontar, al menos la primera vuelta. Manolo Sánchez Breis, en la presentación de Hugo González, aclaró que el mercado seguiría abierto para poder firmar jugadores sin contrato en vigor. Es una decisión arriesgada, ya que es un mercado mucho más reducido, jugadores que no han encontrado acomodo y que en ciertos casos pueden ser jugadores fuera de forma y que necesitarían hacer una pretemporada en plena competición.

Al inicio del verano sonaron nombres para la posición del mediocentro como Ivan Morante o Hashimoto, pero esas opciones se fueron cayendo. Lo que sí que se daba por hecho es que ese perfil iba a llegar. Durante el día de ayer parecía que iba a firmar Juanma Bravo. El centrocampista murciano, que ha quedado libre este verano tras disputar 24 partidos con el Alcorcón en Segunda División, parecía una opción real y que en algunos medios lo daban por prácticamente hecho. El mediocentro ha estado cuatro temporadas en la localidad madrileña desde que llegara en el año 2020, procedente del Real Murcia. Con el cuadro grana, equipo del que nunca ha negado ser seguidor, ha estado desde que fichara en cadete, procedente del Cabezo de Torres, hasta llegar al primer equipo. Desde que formó parte de la primera plantilla, el centrocampista, que debutó en el año 2017, llegó a jugar 81 partidos y fue pieza fundamental del Real Murcia con Adrián Hernández en el banquillo. Parecía que era el perfil ideal para reforzar un lugar que no anda sobrado de efectivos. Musto ahora coge un papel más preponderante en la plantilla y Carmelo, jugador del filial, sería el primero del que debería tirar Abelardo si tiene bajas, un jugador que compite en Tercera RFEF.

La decisión de no fichar a nadie es arriesgada, ya que la plantilla se queda bastante corta y ese perfil de centrocampista, que podía cubrir Juanma Bravo o alguien así, era más que necesario. El asunto de un segundo lateral derecho puro y de otro atacante también estaba en los debates, pero el club no lo había valorado para este cierre de merado. La idea es clara, se quería una plantilla más corta que otros años, que ayudara a cuadrar el límite salarial y para ello buscar futbolistas polivalentes que sepan jugar en varias posiciones. El caso de la última incorporación, Hugo González, es el más claro, un jugador que te puede cubrir los tres frentes de ataque, el extremo izquierdo, el perfil diestro o la mediapunta.

En la primera vuelta no es tan necesaria una plantilla tan amplia como para el segundo tramo de competición, durante las primeras jornadas no hay acumulación de tarjetas y los futbolistas no están tan cargados de minutos. No hay tanta carga y esta es otra razón para poder empezar la liga con menos alternativas.

El equipo afronta mañana la tercera jornada de liga en Elda con cero puntos en el marcador y dependiendo de como vayan los siguientes partidos, la decisión de rastrear el mercado de jugadores libres se intensificará.