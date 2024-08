La Deportiva Minera abre el telón de la Segunda RFEF ante el Cádiz B

La Deportiva Minera debuta oficialmente en la Segunda Federación. Hecho histórico para un equipo que representa una localidad de menos de 1500 habitantes. En el debut liguero visita al filial del Cádiz, equipo que ha sufrido esta temporada una renovación generacional y que su objetivo, además de la principal que es darle soluciones al primer equipo, será el de lograr la salvación. Ya es su cuarta temporada consecutiva en esta división.

El cuadro dirigido por Popi se presenta al primer partido liguero, tras una pretemporada en la que han ido de menos a más.

La plantilla ha sido renovada casi al completo, aunque quedan héroes del ascenso. Tras las dos incorporaciones realizadas esta semana de Damian Petcoff y de José Mas, queda claro que la Deportiva Minera no va a ser una cenicienta y su papel es disfrutar de la categoría, el equipo de Llano del Beal no descarta nada y no va a tener mal de altura si se coloca en la zona alta de la tabla.

Entre la plantilla destacan los fichajes de los delanteros Francis Ferrón y Arturo, el extremo Omar Perdomo, el defensa Monty o el guardamenta cartagenero Fran Martínez.

Popi, en rueda de prensa, dejó claro lo que hay que hacer para minimizar el poderío del filial gaditano: "Es importante presionar arriba, no dejarles jugar ni transitar y con balón, cuando consigamos robarles el balón arriba estar acertados".

El partido empezará a las 12:00 y los aficionados de la Minera que quieran podrán ver el partido en la Casa del Pueblo de Llano del Beal en una pantalla gigante desde las 11:30 y vivir de una manera diferente el histórico estreno del equipo en la Segunda Federación.