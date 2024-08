El Real Murcia cierra el mercado con los fichajes de Moha y Alcaina

Se había dejado Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, varias tareas pendientes para el último día del mercado de fichajes, y al final los granas salieron más o menos contentos. La deseada cesión de Raúl Alcaina, delantero por el que venían peleando desde hace semanas, se hizo realidad, así como la llegada de un recambio para Isi Gómez, que este viernes fue operado y estará entre cinco y seis meses de baja.

Esta última operación trajo las mejores noticias para los aficionados, que celebraron la contratación del madrileño con nacionalidad marroquí Moha Moukhliss, un futbolista que acabó por vaciar el monedero que Asier Goiria tenía para esta ventana de fichajes. De hecho, para cerrar la llegada del jugador de 24 años, los granas tuvieron que pagar un traspaso al Andorra, según anunciaba la entidad comandada por Gerard Piqué.

Un refuerzo necesario

Pero no le quedaba otra al Real Murcia que hacer el esfuerzo necesario para cubrir una posición que con la lesión de Isi Gómez se iba a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para Fran Férnández, que no contaba en la plantilla con ningún otro ‘jugón’ en el centro del campo. Ya el pasado domingo, en Sevilla, al descanso, el técnico grana dio entrada a Juan Carlos Real para ganar creatividad, pese a que el exalbinegro está acostumbrado a jugar en una posición más adelantada.

Fue la llegada de Moha la sorpresa del último día. El centrocampista intentará en Nueva Condomina dar un paso más en su carrera, después de una temporada y media cedido en el filial del Barcelona B. En la última campaña, a las órdenes de Rafa Márquez, se convirtió en uno de los pilares de los azulgranas, disputando hasta 3.064 minutos divididos en cuarenta partidos, cuatro de ellos de play off de ascenso a Segunda División.

El delantero, a reencontrarse

Fue Moha el que abrió el capítulo de fichajes en el último día de mercado en el Real Murcia. Pero no fue la única llegada del día. Llevaba semanas Asier Goiria intentando cerrar su delantera y no fue hasta la noche de ayer cuando la operación se cerró. Aunque en este caso fue un nombre que ya venía sonando desde principios de mes. Finalmente, Raúl Alcaina vestirá de grana. Llega cedido por una temporada, aunque el cuadro grana se guarda una opción de compra. El valenciano, que no entraba en los planes del Deportivo de La Coruña, llega en calidad de cedido y competirá por el puesto con José Ángel Carrillo, que parte como titular para Fran Fernández, y con Pedro Benito, que ya avisó en Copa Federación con tres goles.

Alcaina con el Deportivo de La Coruña / La Opinión de La Coruña

A diferencia de lo que ocurre con Moha, cuyos números en la última temporada le convierten en un fichaje más que interesante para la plantilla grana, Alcaina deja más dudas, sobre todo después de el poco protagonismo que tuvo el pasado curso. Con el Alcoyano, en la primera vuelta, apenas jugó 646 minutos, marcando dos goles. En enero ponía rumbo a La Coruña, pero con el Deportivo no aumentaron sus registros, jugando solo 323 minutos y celebrando tres tantos.

Sus mejores estadísticas las lograba en la campaña 22-23 con el Alcoyano. En ese curso fue titular indiscutible, acumulando hasta 2.835 minutos, marcando 9 goles.

Sin un recambio para el lateral

Llegó un centrocampista y llegó un delantero, pero Asier Goiria no fue capaz de completar la lista de tareas que tenía en esta última semana. Finalmente, sin tiempo, sin fichas y sin recursos económicos, Fran Fernández se quedó sin un segundo lateral izquierdo. Aunque el técnico había hecho público su deseo de conseguir otra pieza para una posición en la que solo está Kike Cadete, ese deseo no se hizo realidad.

Salen Ismael Ferrer y Totti

Por último, el Real Murcia cerró la salida del canterano Ismael Ferrer se marcha al Beroe Stara Zagora búlgaro. También se negociaba a última hora la salida de Totti.