Amín Abaradan: "No podemos pensar en ascender en el primer partido"

Amin fue presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CF. El delantero se ha mostrado muy feliz y muy agradecido a la entidad por llegar «a un gran club».

Aterriza en el cuadro universitario procedente del Real Murcia y el delantero habló de su corta estancia en el club murcianista: «Llegué en el mercado invernal a una categoría que no conocía y a un equipo nuevo y fue complicado».

Sobre el objetivo del club Amin ha sido muy claro en su presentación: «Nosotros no estamos pensando en un futuro y no podemos pensar en ascender en el primer encuentro. Vamos a ir partido a partido, buscando conseguir los tres puntos tanto en casa como fuera».

El delantero no tuvo problemas en reconocer que tuvo muchas ofertas de equipos de Primera RFEF: «No te voy a mentir, tuve muchas llamadas, pero la opción del UCAM Murcia, que ya estuvo en el fútbol profesional y la buena proyección que tiene para mí en lo deportivo lo veía bastante bien y po eso firmé dos temporadas».

Sobre una cifra de goles, el punta dejó claro que no es un tema que le preocupa: «No me presiono en el aspecto goleador. Vengo aportar al equipo con trabajo y si llegan los goles mejor, pero no pienso en meter 20 o 30 goles».