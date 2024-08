El Real Murcia, a convertir el castigo de la Copa Federación en una oportunidad

La Copa Federación es el torneo de los malos estudiantes. Y una vez más, el Real Murcia está condenado a participar en la competición. Sin billete para la Copa del Rey tras no clasificarse el pasado curso par el play off, a los granas no les ha quedado otra que asumir el castigo y participar en un evento que ya se ha convertido en un habitual para los murcianistas en los últimos años. De hecho, lo ganó en la temporada 2019, pero después no ha tenido el mismo éxito.

Jugar la Copa Federación es más bien un engorro para cualquiera, y más en una edición en la que al Real Murcia le tocará primero superar dos eliminatorias regionales antes de llegar a una fase final que obliga a alcanzar las semifinales para lograr el deseado billete para la Copa del Rey.

Esa fase regional comienza hoy, y a los granas les ha tocado visitar al Lorca Deportiva en el Artés Carrasco. A las 21.30 horas comenzará un partido que Fran Fernández quiere convertir en una oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que a la plantilla le falta rodaje y que hay varios futbolistas que acaban de incorporarse al equipo y que no han tenido la ocasión de disputar partidos amistosos, como por ejemplo son los casos del centrocampista Juan Carlos Real y del central Saveljich. Incluso habrá que ver si ya pueden jugar Ben Knight, Matheus Alfredo Cadorini y Palmberg, quienes no pudieron viajar a Sevilla al no ser capaces los responsables del club de conseguir solucionar el papeleo obligado para que puedan jugar de forma oficial.

El propio técnico del Real Murcia, Fran Fernández, ya avisaba en la rueda de prensa del viernes, la comparecencia previa al choque ante el Sevilla Atlético, que en la Copa Federación jugarían los futbolistas que no hubieran tenido minutos en el Jesús Navas, con el objetivo de ir compensando la participación de todos.

En el Artés Carrasco comienza una andadura que, de llegar a buen puerto, será larga. Porque, de superar al Lorca Deportiva, los murcianistas se enfrentarán en la final regional ante el ganador del duelo entre el Caravaca y el Molinense, que también juegan hoy, en este caso en El Morao. En caso de empate en los noventa minutos de alguna de las eliminatorias, se lanzarán penaltis.

De resultar campeón de la fase regional, los murcianistas entrarían en el bombo nacional. Allí habrá 32 equipos que serán divididos en cuatro grupos de 8 en función de su proximidad. Alcanzar las semifinales ya otorga el premio de estar en la próxima edición de la Copa del Rey.

Entradas a 10 euros

El primer rival de los murcianos será el Lorca Deportiva, equipo de Tercera División y que viene de realizar una pretemporada con altibajos. Ganaron el Olímpico de Totana(0-5), también el Yeclano (1-0). Salieron goleados de Aguilas (4-0), perdieron ante el Bala Azul (1-0), empataron ante el Almería B (2-2) y ganaron al Mazarrón (0-2).

Alberto Castillo, técnico del conjunto lorquinista, tiene a todo el plantel disponible y pondrá en liza un once que será muy similar al que se enfrente al Cieza en el primer encuentro liguero en el Grupo XIII. El precio de la entrada será de diez euros para todo el mundo excepto los socios del Lorca Deportiva que no pagarán.

El Real Murcia ya cuenta con los mismos abonados de hace un año

Le queda todavía trabajo al Real Murcia para lograr su objetivo de alcanzar los 15.000 abonados para este curso 24-25, sin embargo, el club grana ya ha alcanzado la cifra de la pasada temporada. Según anunciaron desde Nueva Condomina el lunes, ya hay 12.326 abonados, colocándose solo a 56 de los 12.382 que se consiguieron hace un verano. Este mismo domingo los seguidores murcianistas podrán estrenar su carné en esta liga en Primera RFEF, y es que ese día los de Fran Fernández se estrenarán en Nueva Condomina tras jugar el pasado fin de semana en Sevilla. Además el partido tendrá su morbo al ser, a las primeras de cambio, el duelo regional de esta categoría. El Yeclano Deportivo, recién ascendido, jugará en Nueva Condomina, terreno conocido para su entrenador, Adrián Hernández.

15 euros cuesta la entrada para los aficionados del Yeclano

Los aficionados del Yeclano ya están disfrutando de la Primera RFEF. Y, después del debut del pasado domingo en La Constitución frente al Alcorcón, los azulgranas tienen a la primeras de cambio una de las citas más especiales del calendario. Este domingo a las siete de la tarde el conjunto entrenado por Adrián Hernández jugará ante el Real Murcia en Nueva Condomina. Los aficionados que quieran acompañar a los suyos a la capital murciana ya pueden comprar sus entradas. Lo pueden hacer a través de la web de compralaentrada.es. El precio fijado para esta temporada por el club grana para los aficionados visitantes es de 15 euros. Serán ubicados en la curva de la parte superior del fondo norte. De momento, no hay demasiado ritmo en la venta de localidades.

Se presenta el Abono Centenario del Imperial

Los actos para celebrar el Centenario del Imperial comenzaron ayer con la presentación de un abono conmemorativo que costará 20 euros para los ya socios y 30 para el público general, y que permitirá acudir a todos los partidos de los equipos de la cantera.

El nuevo carné es una forma de colaboración para seguir ayudando al club económicamente. En las próximas semanas se seguirán haciendo actos para festejar la creación del Imperial en el año 1924.