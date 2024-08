El Real Murcia entra en la recta final del mercado con varias dudas por resolver

Sin fichas libres disponibles, poco margen de maniobra tiene Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, en este final de mercado. La ventana veraniega de fichajes acaba el próximo viernes a las doce de la noche y el objetivo del club grana está claro. La prioridad no es otra que la contratación de un delantero que despeje las dudas que se han ido acumulando en pretemporada y que rodean especialmente a José Ángel Carrillo.

No se descarta que el Real Murcia cierre el grifo con la llegada del ‘9’ y más después de la victoria en el primer partido liguero en Sevilla. El triunfo podría llevar a los responsables granas a darse por satisfechos con el equipo ya formado y no hacer más esfuerzos económicos, sin embargo, pese a esos tres puntos iniciales, el mercado de fichajes sigue dando para debates alrededor del club murcianista.

A vueltas con la defensa

Uno de esos debates gira alrededor de la contratación de un segundo lateral izquierdo. Con la salida de Marc Baró, el Real Murcia solo cuenta en esa posición con Kike Cadete, y aunque la dirección deportiva parece darse por satisfecha, Fran Fernández piensa de otra manera. Ya lo dijo el pasado viernes en rueda de prenda. Quiere el técnico grana un segundo jugador para la banda zurda, por lo que veremos si en estos cuatro últimos días acaba cumpliéndose el deseo del almeriense.

Si finalmente llega ese lateral izquierdo, que podría ser sub-23, la defensa quedaría totalmente compensada, con dos jugadores por puesto, evitando problemas futuros como sanciones o lesiones. Ya el próximo domingo tendrá que hacer malabares el técnico por la expulsión este domingo de Alberto González. Sin el asturiano, habrá que tirar de un Saveljich que apenas suma entrenamientos y que no ha jugado un partido desde el 22 de octubre o apostar por un Andrés López que, aunque parecía un candidato claro a salir, ahora parece haber ganado boletos para continuar, descartándose así la llegada de otro zaguero más experimentado.

Con dos fichajes todos serían felices en Nueva Condomina, aunque, dado el problema de lesiones que tuvo el Real Murcia el pasado curso y que parece que se está repitiendo en este inicio de campaña, no estaría de más dar otra vuelta de tuerca al tema de las incorporaciones. Y es que a las primeras de cambio el club ya ha perdido a uno de los futbolistas llamados a convertirse en un pilar básico de la plantilla.

¿Se sustituirá a Isi Gómez?

El centrocampista Isi Gómez, que viene arrastrando problemas en el tobillo desde la temporada anterior, no ha respondido bien al tratamiento conservador por el que apostaron inicialmente los médicos y finalmente tendrá que pasar por el quirófano. Lo hará esta misma semana y, a falta de lo que se determine en la intervención, todo parece indicar que se perderá toda la primera vuelta.

El Real Murcia ya sufrió y mucho el pasado curso las consecuencias de no disponer de alternativas ofensivas en el centro del campo. Pero, como el que no aprende de sus errores, los granas van encaminados a chocar con la misma piedra. Con Isi Gómez prácticamente descartado para la primera vuelta, Juan Carlos Real estaría llamado a ser la brújula del equipo, retrasando su posición y dejando la mediapunta a Pedro León, sin embargo ya no hay más alternativas al gallego. Dando por seguro que el canterano Totti, que ocupa ficha sénior, no se quedará en el primer equipo al tener que liberar esa plaza para la llegada del delantero.

Muchos debates y pocas fichas

El problema no está ya en fichar, el problema del Real Murcia es que ha llegado al final de mercado sin fichas. Ahora mismo, contando a Totti, hay 18 jugadores sénior, por lo que para que llegue alguien, primero habría que hacer hueco. Y algo parecido ocurre con las plazas sub-23. Con Íker Piedra, Andrés López, Ben Knight, Carlos Rojas, Toral y los brasileños Palmberg y Cadorini, las siete disponibles estarían ocupadas. Aunque en este caso hay más margen de maniobra, y es que los dos jugadores cariocas podrían tener ficha del filial, como ya se hizo el pasado curso con un Álex Rubio que ayer mismo ponía fin a su etapa como grana.