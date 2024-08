El Real Murcia, a marcar el paso en el inicio de la Primera RFEF

Ha vuelto un verano más el Real Murcia a revolucionar su plantilla. Ya van quince fichajes y no acabará ahí la cosa. Asier Goiria aún tiene deberes por hacer. Han llegado los granas a la última semana de mercado sin un delantero que marque las diferencias y tampoco tiene Fran Fernández un centrocampista que coja el timón de una plantilla que parece que va a tener la baja de Isi Gómez durante muchas semanas. Pero como la Primera RFEF no espera, a falta de esos refuerzos claves, el Real Murica comenzará esta tarde su tercera temporada en la división de bronce, y lo hará jugando en el campo de un recién ascendido Sevilla Atlético.

El estadio Jesús Navas será la primera parada de un Real Murcia obligado a cambiar la dinámica de las últimas campañas, obligado a volver a ser el gallito de una tercera categoría que hace ya varios años no tiene a los granas como un favorito al ascenso. Unas veces por falta de presupuesto y otras, como el pasado curso, por el fracaso de un proyecto que ya desde el inicio se bajó del barco ganador. De ahí que, aunque Fran Fernández llega al inicio de liga con mucho trabajo por hacer, con muchos fichajes por encajar, la paciencia apenas tendrá cabida para una afición que quiere ver a los murcianistas mandar en el campeonato desde el minuto 1, y más después de una pretemporada decepcionante, con solo una victoria y sin apenas gol.

Y si alguien confiaba en que los últimos fichajes acabaran con esas malas sensaciones veraniegas, de momento la mayoría de ellos no se subieron ayer al autobús que trasladó a los murcianistas a Sevilla. Para empezar, el parte médico sigue manteniendo el protagonismo del pasado curso. Hasta cuatro bajas por problemas físicos tendrá Fran Fernández para esta primera jornada. No estarán Jorge Mier, con una luxación en el hombro; Richard Boateng, con un problema muscular en el muslo; y Kenneth Soler, que llegó en proceso de recuperación de una lesión en el isquio derecho.

Pero las verdaderas malas noticias las representa Isi Gómez. Después de que haya fallado el tratamiento conservador que decidieron los médicos del club, el futbolista tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de su tobillo derecho, por lo que podría estar de baja durante toda la primera vuelta del campeonato.

Y no acaban ahí los problemas para Fran Fernández, que tampoco podrá contar con los dos brasileños firmados este verano, Cadorini y Palmberg, ni con el británico Ben Knight, después de que desde las oficinas no hayan conseguido tener listos los papeles para el inicio de la competición.

Entran Real y Saveljich

Con tantas ausencias, al técnico del Real Murcia no le ha quedado otra que reclutar tanto a Juan Carlos Real como a Saveljich, pese a que ni han llegado a completar una semana de entrenamientos. De hecho, el central fue confirmado hace dos días.

No se espera que ninguno de los dos esté en el primer once del Real Murcia en esta liga, un once obligado a dejar atrás las malas sensaciones de la pretemporada para dar ante el Sevilla Atlético un golpe sobre la mesa que permita a la afición empezar el curso con una sonrisa.