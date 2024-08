Pedro León hace magia en el debut victorioso del Real Murcia (1-2)

Viene Pedro León de vivir la peor temporada de su vida. Lo contó él en varias ocasiones. Lo reflejaba su cara cada vez que aparecía en algún evento o comparecía en alguna rueda de prensa. Con un Real Murcia sin dar la cara durante muchos meses, el muleño tampoco era capaz de tener el protagonismo de un año antes. De hecho, acumulaba más minutos en el banquillo que en el césped. Sin embargo, parece que el capitán murcianista está de vuelta, parece que el capitán no está dispuesto a cerrar su carrera por la puerta de atrás. Y si alguien creía que su fútbol ya se había agotado, este domingo salió al rescate del Real Murcia para, casi sin despeinarse, encarrilar un partido que se había complicado y mucho en el minuto 2.

Muchos quisieron apagar la tele cuando en la primera jugada del partido, el Sevilla Atlético ya mandaba en el marcador en el minuto. Muchos vieron los fantasmas del pasado cuando la defensa le hizo el pasillo a un Mateo Mejía que no falló ante Gazzaniga. Era el minuto 2 y ya daba igual cuáles fueran los once elegidos en el debut del Real Murcia en esta campaña 24-25. Era el minuto 2 y las malas sensaciones de la pretemporada llegaban a la liga. Y no parecieron mejorar las cosas con el marcador en contra, porque los granas no encontraban la brújula en el centro del campo y porque a Loren Burón y a Carlos Rojas les costaba arrancar por banda.

De apagar la tele a la remontada

Pero en un suspiro apareció Pedro León para reafirmarse a sí mismo y para rescatar al Real Murcia. Se lo puso fácil la defensa sevillista al Real Murcia. Primero regalándole un penalti, que aprovechó el muleño para poner el empate en el minuto 18; y después convirtiéndose en meros espectadores en el espectáculo de magia que se sacó de la chistera el capitán en le minuto 29. Porque Pedro León dio una lección de cómo decorar un balón largo de Alberto González. El central, que ya había forzado el penalti, no dudó en patear en busca del '14' y el '14' hizo magia hasta destrozar a la inocente zaga de los sevillistas, que no sabían ni dónde estaban mientras que el muleño iba inventando un recurso tras otro hasta batir por segunda vez a Alberto Flores.

Aficionados granas en la grada en Sevilla / Manuel Gómez

Las mejoras noticias estaban en el marcador. Era importante empezar ganando y el Real Murcia mandaba en el electrónico. Es más, el Real Murcia de Fran Fernández conseguía recomponerse del golpe inicial dado por el filial sevillano. Pero, en cuanto a sensaciones, el Real Murcia aumentó las dudas de la pretemporada en una primera parte en la que faltó fútbol, incluso cuando ya se estaba con 1-2. Como en un 'deja vu', el centro del campo ni mandaba el pasado curso ni manda este año. No hay nadie capaz de poner criterio, capaz de subir o bajar la velocidad, capaz de hacer mejores a los extremos. De nuevo sobrevivió el Real Murcia tirando de contras ante cada pérdida de los jugadores locales o apostando por pelotazos que no apenas fueron aprovechados por Burón y Carlos Rojas.

Juan Carlos Real, a los mandos

Los problemas eran tan evidentes que Fran Fernández no tardó en buscar alternativas. Tras el descanso, Carlos Rojas ya había salido del campo. Tras el descanso, Juan Carlos Real, con apenas unos entrenamientos, ya estaba estrenándose con la elástica grana.

El cambio, que intentaba afianzar al Real Murcia sobre el terreno de juego, también sirve de aviso a un Carlos Rojas que, como muchas veces ya el pasado curso, se empecina en regatear y regatear cuando no es capaz de ganar por velocidad a sus rivales, siendo más una losa pesada para sus compañeros que una ayuda.

Quitando detalles a corregir en estas primeras semanas de competición, al Real Murcia le bastaba con cumplir para seguir mandando en el partido. Porque el Sevilla Atlético que había mordido en el minuto 2 ya no volvió a ser el mismo desde que Pedro León daba la vuelta al marcador. Imprecisos los sevillistas, con pocas o ninguna idea y con Kike Cadete y Antxón Jaso tapando el boquete que costó el gol en el minuto 2, los granas lo tenían todo a favor para dar el golpe definitivo en cualquier llegada. Tampoco ayudaba a los locales la cantidad de tarjetas amarillas que habían acumulado en el primer tiempo. Hasta cuatro amarillas condicionaban y mucho a los sevillanos.

Lo que puede dar Juan Carlos Real se vio a falta de media hora, cuando tocaba arrebato con un pase que lanzaba a Loren Burón. Intentó el extremo volver a encontraral exalbinegro, pero una caída de este último dejó en nada una jugada que podría haber sido definitiva para los granas.

Carrillo manda un penalti a las nubes

Mientras que el Sevilla Atlético parecía completamente anulado y sin capacidad de reacción, Fran Fernández movía el banquillo para reactivar un poco más la segunda línea. Pedro León, con su doblete bajo el brazo, abandonaba el campo para dejar su sitio a Pedro Benito, otro de los fichajes en este mercado veraniego.

Y la primera aparición ofensiva del delantero no acabó en gol, pero sí dejaba totalmente hundido al Sevilla Atlético. Y es que a Diego Hormigo no le quedó otra que frenar al gaditano por lo civil y lo criminal, ganándose la segunda amarilla y por tanto la expulsión. Pero no acabó ahí el protagonismo del ex del UCAM. No dudó en lanzar la falta, una falta que acababa con otro penalti a favor del Real Murcia (minuto 70).

Carlos Rojas / Manuel Gómez

Se merecía Pedro Benito lanzar el penalti. Sin embargo los galones son los galones y fue Carrillo el encargado del lanzamiento. Pero los galones sobre el papel no tienen nada que ver con los galones en el césped, y el delantero murciano envió el balón a las nubes, dejando al Real Murcia sin ese 1-3 que hubiese sido definitivo.

Intentó el Sevilla Atlético aprovechar ese error de los granas para dar un paso al frente. Sin embargo, el arreón fue resuelto a la perfección por los de Fran Fernández. No dieron ni una ventaja a los sevillistas, que entraban en el final del partido con pocas esperanzas de sacar algo positivo. Y para dar oxígeno el técnico murcianista además daba minutos al canterano Toral, sacando del terreno de juego a Carrillo.

Gazzaniga, al rescate

Aunque todo parecía controlado, con el marcador tan corto, nadie se fiaba. Y menos Gazzaniga, que apareció sobre la bocina para rescatar a los suyos en un remate de Miguel Sierra.

Intentó Fran Fernández robar unos segundos al reloj haciendo dos cambios en el minuto 90 -entraban al campo Héctor Pérez y Saveljiich, pero por momentos el tiempo extra se hizo muy largo. Tan largo que en el 94, Alberto González era expulsado al ver la segunda amarilla. Sin embargo, el sufrimiento acabó cuando el colegiado señaló el final del partido y la victoria se quedó en el bando murcianista.