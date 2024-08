"Máxima humildad para medirnos al Cartagena"

El ‘Pitu’ Abelardo comparecerá en rueda de prensa esta mañana, pero su colega en el banquillo rival, Víctor ya habló con los medios en el día de ayer y ya aprovechó la primera pregunta, en la que se le preguntaba por como afrontaba el choque ante el conjunto albinegro para poner en valor el nivel del conjunto portuario. El técnico fue claro: «Hay que respetar mucho al Cartagena, que tuvo una derrota en la jornada inaugural, pero que el resultado no refleja lo que se vio en el partido. Fue un encuentro igualado, el resultado fue exagerado y que el Burgos tuvo más acierto». .

Frente al Cartagena no habrá novedades en la plantilla del cuadro maño, el técnico confirmó que de momento no hay nuevas incorporaciones y que tendrán que esperar, al igual que el conjunto albinegro, a la última semana del mercado, ya que se cierra el próximo viernes.

La gran noticia para el conjunto zaragocista es la recuperación de Cristian Alvárez, portero y capitán del equipo. Víctor Fernández confirmó que podrá disponer de uno de sus dos porteros de confianza. Tras la lesión de Femenías en el debut liguero, el técnico podrá contar ya con el veterano guardameta argentino. Veremos si defiende la portería Cristian Álvarez o jugará Poussin, tercer portero en principio esta temporada, pero que el técnico ha confirmado que tiene plena confianza en él y que tiene muchas opciones en ser titular mañana ante el cuadro portuario.

Sobre la alineación titular que saldrá en el Cartagonova, Víctor Fernández no ha tenido reparos que en confirmar que se parecerá mucho a la que saltó al verde en la tacita de plata: «No tiene que haber grandes modificaciones en el once. Lo más importante es que haya más competitividad en la plantilla».

Sobre el tema de que el mercado de fichajes siga abierto con la liga iniciada, Víctor Fernández fue claro: «No tiene ningún sentido, no estamos de acuerdo con la normativa, no debería poder jugar un jugador conmigo esta jornada y la siguiente con un rival, no tiene sentido».