El FC Cartagena, ante el Zaragoza y las estadísticas

Mañana debuta en su feudo el Cartagena y las estadísticas no le son favorables. Los precedentes de los últimos años no invitan al optimismo, aunque hay datos que sí pueden hacer que el aficionado albinegro alberge esperanzas de cara al estreno en la competición doméstica de los del ‘Pitu’ Abelardo.

No es que el inicio de la competición le cuesta al Cartagena, ya se comentó antes del debut ante el Burgos, es que el primer partido como local también le suele costar al conjunto portuario. La temporada pasada fue excepcionalmente mala en el inicio de la liga, ya que perdió en el Cartagonova sus siete primeros encuentros. Entre ellos, el Zaragoza, el rival de mañana, que fue el tercero en visitar la ciudad trimilenaria y consiguió vencer por 1-3. Desde el año 2017, cuando el Cartagena venció por 3-2 al Recreativo de Huelva, el equipo albinegro no ha conseguido comenzar la competición en su feudo, logrando los tres puntos. Tan solo en 2019 consiguió al menos empatar, fue en un 0-0 ante el Badajoz, en la ya extinta Segunda B, el resto se saldaron con derrotas.

Eso sí, en este ejercicio de mirar al pasado hay un precedente que invita a creer que mañana el equipo albinegro confíe en sumar los tres puntos Mañana hará exactamente dos años del duelo entre el Cartagena y el Zaragoza, que acabó con triunfo cartagenerista por 1-0, gracias al gol de Pablo de Blasis.

El Zaragoza y el ascenso

Centrándonos en lo que puede ser el partido en sí, el rival es de los peores para empezar la competición en casa. El cuadro aragonés es uno de los candidatos al ascenso, no el único, pero sí el que ha demostrado llegar al inicio de liga en mejor forma. En la primera jornada liguera demostró que Víctor Fernández, pese a no tener la plantilla cerrada, ha conseguido introducir sus ideas en los jugadores. El Zaragoza pasó por encima del Cádiz y consiguió vencer por 0-4, ante otro candidato a terminar en la zona alta de la tabla. El conjunto blanquillo afronta su enésimo intento por retornar a la Primera División, categoría de la que ha formado parte gran parte de su historia, pero en la que no compite desde el año 2013. Para el proyecto 2024-2025 el equipo de la capital aragonesa ha firmado a varios futbolistas llamados a marcar las diferencias en esta categoría, el más destacado es sin duda Samed Bazdad, delantero serbio de 20 años que le ha costado 3,5 millones de euros. Además,destacan las incorporaciones de Iván Calero, que se enfrentará a su ex equipo, el lateral zurdo Tasende, que hizo un gran inicio de liga ante el Cádiz, y Mario Soberón, que se estrenó en partido oficial con el Zaragoza la semana pasada con un doblete.