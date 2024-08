Carlos Alcaraz debutará en la madrugada del miércoles en el US Open

Carlos Alcaraz ya conoce la fecha de su debut en el US Open, cuarto Grand Slam de la temporada. El tenista murciano, que después de colgarse su plata en los Juegos no tuvo buen pien en su participación en Cincinatti, entrará en acción en la madrugada del martes al miércoles. Según los horarios marcados por la organización, se espera que el número tres del mundo inicie su partido contra el australiano Li Tu no antes de las 1.00 de la madrugada. Su rival llega procedente de las rondas clasificatorias y es el número 188 del mundo, por lo que en teoría no tendrá que tener problemas el jugador de El Palmar para empezar con victoria en el abierto estadounidense.