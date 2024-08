Fran Fernández: "Quiero ver a un Real Murcia proactivo, que no le importe jugar fuera o en casa"

Se acabaron los ensayos y las pruebas en el Real Murcia. A partir de mañana, a las 20.00 horas ante el Sevilla Atlético, cualquier tropiezo o error sobre el terreno de juego le costará puntos al conjunto grana en el inicio del nuevo curso de Primera Federación. De igual manera que, cualquier acierto, le permitirá coger aire e impulso en esta carrera de fondo por intentar regresar al fútbol profesional. El nuevo proyecto del Real Murcia, que en los últimos días ha apretado el acelerador en la parcela de fichajes, echa a rodar mañana en la ciudad deportiva del Sevilla FC y lo hace con la confianza de su técnico Fran Fernández, quien aseguró ayer estar contento con su actual plantilla así como con el trabajo realizado durante el verano.

«Llegamos al inicio de la competición en un buen momento. Hemos realizado una buena pretemporada en las parcelas que queríamos, que era la de prepararnos bien, construir el equipo y con la idea clara de lo que queremos», comentó el almeriense y añadió que «ante el Sevilla Atlético quiero ver cosas que ya he visto, pero que tenemos que seguir mejorando en el proceso en el que estamos. Que se vean unas señas de identidad, el modelo de juego que queremos, ser un equipo proactivo... al que no le importe jugar fuera o en casa para mostrar una versión similar». No obstante, el entrenador murcianista arrancará la Primera Federación con algún que otro hándicap para confeccionar su primer once. Y es que a las lesiones conocidas del centrocampista Isi Gómez, que no ha podido participar con normalidad durante la preparación veraniega por una lesión en su tobillo, y el lateral Jorge Mier se pueden añadir varios futbolistas que también arrastran molestias en los últimos días, como también algunos recién llegados que apenas han contado con entrenamientos y deberán esperar para su estreno con la grana.

Al Real Murcia le quedan un par de movimientos en esta última semana para cerrar definitivamente su plantilla, pero sobre todo el técnico espera la llegada de un lateral izquierdo para cubrir la baja de Marc Baró tras su marcha a Portugal, ya que en esa posición tan solo cuenta actualmente con Kike Cadete. «Sabéis que en esa posición nos falta un jugador, y ya iremos viendo. Estamos abiertos a todos los cambios, tenemos que estar siempre abiertos a mejorar», aseguró Fran Fernández.

Preguntado por su primer rival, el entrenador del Real Murcia quiso poner el «énfasis» en su propio equipo. «Es un equipo que ha realizado la pretemporada prácticamente con una treintena de jugadores y muchos de ellos han estado también con el primer equipo. Además, estarán todos los futbolistas del filial disponibles al jugar el Sevilla su partido antes que nosotros. Nos esperamos lo mejor del rival, pero siempre queremos poner el énfasis en lo que queremos ser nosotros y la versión que queremos mostrar», explicó. Sobre las últimos días que restan del mercado de fichajes, Fran Fernández fue tajante. «Vamos a intentar que nuestra plantilla sea la mejor posible, pero con los que estamos ya es buena. No voy a poner excusas», concluyó el técnico.